Sıla Gençoğlu'nun sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edildiği iddiasıyla açtığı dava üzerine, kavgayı çıkaran nedenin ne olduğu merak konusu olmuştu. Ahmet Kural'ın özür açıklamasındaki "O gece, benimle paylaştığı şeyleri itidalli bir şekilde karşılayabilmeliydim. Herkesin ayıbı kendine diye düşünmeliydim. Konu canımı ne kadar acıtsa da, soğukkanlılıkla evimi terk etmeliydim" sözleri ise dedikodu kazanını kaynattı. Kural tarafından 45 dakika darp edildiğini iddia eden Sıla, şiddetin nedenini gizlerken oyuncunun çevresi olayın perde arkasında kıskançlık olduğunu öne sürdü. İkili, iddiaya göre 29 Ekim gecesi oyuncunun evindeki tartışmada eski defterleri açtı. Çiftin Ocak 2018'deki ayrılığına popçunun o dönem Okan Can Yantır'la buluşmasının neden olduğu konuşulmuştu. Kural da iddiaya göre olay gecesi Sıla'ya Yantır'la aşk yaşayıp yaşamadığını sordu ve Sıla'nın 'hayır' cevabına inanmayan Kural ısrarla sormaya devam edince Sıla her şeyi anlatmaya başladı. Kavganın bir diğer iddia edildiği konu ise; Ahmet Kural'ın şarkıcı Ziynet Sali'nin Sıla'ya samimi mesaj atmasıyla başladığı yönünde. Ahmet Kural'ın Sıla'ya şiddet uygulamasının nedeni olarak gösterilen Okan Can Yantır ile Ziynet Sali kimdir? İşte, Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural tartışmasının sebebi...