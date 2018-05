Bu hafta vizyonda ne var? Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi vizyona girdi mi? 25 Mayıs 2018 Cuma vizyona giren filmler...

Bu hafta vizyona giren filmlerden Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi, You Were Never Really Here ve Hürkuş: Göklerdeki Kahraman öne çıkan yapımlardan...

HAN SOLO: BİR STAR WARS HİKAYESİ / SOLO: A STAR WARS STORY

Star Wars evrenindeyiz. Dünyada en iyi olmaya karar veren genç Han Solo, bir kaçakçılık ekibinin üyesi oluyor ve can yoldaşı yardımcı pilotu Chewbacca ile güçlerini birleştiriyor. Star Wars evreninin en sevilen karakterlerinden biri olan Han Solo temelli bir devam filmi.

YOU WERE NEVER REALLY HERE / HİÇBİR ZAMAN BURADA DEĞİLDİN

Bol ödüllü başarılı oyuncu Joaquin Phoenix'in başrolünü üstlendiği gerilim filmi Cannes'dan En İyi Yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu ödülleriyle dönmüştü. İskoç yönetmen Lynne Ramsay imzalı filmde hayatını, seks ticareti için kaçırılan kızları kurtararak kazanmaya başlayan Joe'nun New York senatörünün kızını kurtarması için kiralandığı zaman bir komplo ağının içine sürüklenmesi konu ediliyor.

HÜRKUŞ: GÖKLERDEKİ KAHRAMAN

​Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden olan mühendis pilot Vecihi Hürkuş'un hayatını anlatan film, Türkiye'nin gizli tarihi değerlerinden birine ışık tutuyor. Filmin başrollerinde Hilmi Cem İntepe, Gizem Karaca, Bora Akkaş ve Miray Daner yer alıyor. Yönetmen ise Kudret Sabancı.



YOL KENARI

Usta yönetmen Tayfun Pirselimoğlu'nun senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği dram-gerilim filminde Ercan Kesal, Tansu Biçer, Taner Birsel, Rıza Akın, gibi isimler yer alıyor. Açıklanamayan ölümler ve gizemli doğa olaylarının etkisi altında bir kasabada yaşananlar konu ediliyor.

YOL ARKADAŞIM

Başrollerde Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Aslı Bekiroğlu, Eda Ece, Emre Kınay gibi isimlerin yanı sıra konuk oyuncu olarak Acun Ilıcalı, Şinasi Yurtsever ve Dilber Ay gibi isimleri de bulunduran yerli yol komedisi Yol Arkadaşım'ın yönetmen koltuğuna Bedran Güzel oturmuş. Bir telefon uygulamasıyla tanışan ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile Onur, birlikte eğlence dolu bir yolculuğa çıkar. Yolda aralarına biri katılır: hayvan haklarını savunucusu, konservatuar öğrencisi Bahar.

KÜÇÜK CADI / DIE KLEINE HEXE

Almanya yapımı fantastik macera filmi Küçük Cadı filminin başrollerini Karoline Herfurth, Suzanne von Borsody, Momo Beier paylaşıyor. Küçük cadımız, yeteneklerini iyi kullanabilen müthiş bir cadıya dönüşmek için bazı fedakarlıklar yapacaktır.

PETER PAN VE TİNKER BELL: SİHİRLİ DÜNYA / THE QUEST FOR THE NEVER BOOK

​Amerikan yapımı fantastik bir animasyon macera olan film, Peter Pan ve arkadaşlarının gizli adalarında huzur içinde yaşamaları için sihirli kitabı korumaya çalışırken yaşadıkları konu ediliyor.

AZRAİLLE DANS

Yerli komedi filmi Azraille Dans'ta Sinan Bengier, Yüksel Ünal, Tuğba Özay gibi isimler var. Sinan Uzun'un yönettiği filmde Sinan Bengier Azrail rolünde karşımıza çıkarken, başı belada olan Niyazi'yi ise Yüksel Ünal canlandırıyor.

KÂFİR

​Hasan Gökalp'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Kafir'in başrollerinde Erkan Çelik, Selim Aygün, Caner Çeleksiz ve Gamze Kırlı yer alıyor. Gerçek bir hikayeden esinlenilmiş olan film aşk yaşayan bir çifte yapılan büyü sonrasında yaşananları konu alıyor.