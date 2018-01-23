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90. Oscar adayları açıklandı

Son dakika... 2018 Oscar adayları açıklanıyor. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'da Los Angeles'da verilmeye başlanan ve bu yıl 90. kez düzenlenecek olan Akademi Ödülleri’nin adayları canlı yayında açıklandı. Oscar'a aday En iyi film adayları “Call Me by Your Name” “Darkest Hour” “Dunkirk” “Get Out” “Lady Bird” “Phantom Thread” “The Post” “The Shape of Water” “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” olarak belirlendi. Oscar'a aday yabancı dilde en iyi film adayları ise A Fantastic Woman, The Insult, Loveless, On Body and Soul ve The Square oldu.

90. Oscar adayları açıklandı

Jimmy Kimmel'ın yapacağı törenle 4 Mart gecesi sahiplerini bulacak; Akademi Ödülleri, bilinen adıyla Oscar için geri sayım başladı ve 2018 Oscar adayları açıklanıyor. 2018 Oscar Ödülleri'ne teknik dallarda aday olanlar video ile duyuruldu. İşte 2018 Oscar adayları...

En İyi Görüntü Yönetimi

Blade Runner 2049
Darkest Hour
Dunkirk
Mudbound
Shape of Water

En İyi Kostüm Tasarımı

Beauty and The Beast

Darkest Hour
Phantom Thread
The Shape of Water
Victoria & Abdul

En İyi Film Kurgusu

Baby Driver

Dunkirk
I, Tonya
The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Majyaj ve Saç Tasarımı

Darkest Hour
Victoria & Abdul
Wonder

En İyi Film Müziği

Dunkirk
Phantom Thread
The Shape of Water
the Last Jedi
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Yapım Tasarımı

Beaty and Beast
Blade Runner
Darkest Hour
Dunkirk
Shape of Water

En İyi Kısa Animasyon Filmi

Dear Basketball
Negative Space
Garden Party
Lou
Revolting Rhymes

En İyi Kısa Film (Canlı Aksiyon)


Dekalb Elementary
The Eleven O'Clock
My Nephew Emmett
The Silent Child
Watu Wote / All of us

En İyi Ses Kurgusu

Baby Driver

Blade Runner 2049
Dunkirk
Shape of Water
Star Wars Last Jedi

En İyi Ses Miksajı

Baby Driver
Blade Runner 2049
Dunkirk
Shape of Water
Star Wars: Last Jedi

En İyi Görsel Efekt

Blade Runner 2049
Guardians of The Galaxy Vol. 2
Star Wars The Last Jedi
War for the Planet of the Apes

Yabancı Dilde En İyi Film

A Fantastic Woman
The Insult
Loveless
On Body and Soul
The Square
Etiketler:
  • 23 Ocak 2018, Salı 17:49
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