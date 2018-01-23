90. Oscar adayları açıklandı

Jimmy Kimmel'ın yapacağı törenle 4 Mart gecesi sahiplerini bulacak; Akademi Ödülleri, bilinen adıyla Oscar için geri sayım başladı ve 2018 Oscar adayları açıklanıyor. 2018 Oscar Ödülleri'ne teknik dallarda aday olanlar video ile duyuruldu. İşte 2018 Oscar adayları...
En İyi Görüntü Yönetimi
Blade Runner 2049
Darkest Hour
Dunkirk
Mudbound
Shape of Water
En İyi Kostüm Tasarımı
Beauty and The Beast
Darkest Hour
Phantom Thread
The Shape of Water
Victoria & Abdul
En İyi Film Kurgusu
Baby Driver
Dunkirk
I, Tonya
The Shape of Water
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
En İyi Majyaj ve Saç Tasarımı
Darkest Hour
Victoria & Abdul
Wonder
En İyi Film Müziği
Dunkirk
Phantom Thread
The Shape of Water
Star Wars the Last Jedi
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
En İyi Yapım Tasarımı
Beaty and Beast
Blade Runner
Darkest Hour
Dunkirk
Shape of Water
En İyi Kısa Animasyon Filmi
Dear Basketball
Negative Space
Garden Party
Lou
Revolting Rhymes
En İyi Kısa Film (Canlı Aksiyon)
Dekalb Elementary
The Eleven O'Clock
My Nephew Emmett
The Silent Child
Watu Wote / All of us
En İyi Ses Kurgusu
Baby Driver
Blade Runner 2049
Dunkirk
Shape of Water
Star Wars Last Jedi
En İyi Ses Miksajı
Baby Driver
Blade Runner 2049
Dunkirk
Shape of Water
Star Wars: Last Jedi
En İyi Görsel Efekt
Blade Runner 2049
Guardians of The Galaxy Vol. 2
Star Wars The Last Jedi
War for the Planet of the Apes
Yabancı Dilde En İyi Film
A Fantastic Woman
The Insult
Loveless
On Body and Soul
The Square
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