YOUTUBE NEDEN AÇILMIYOR SON DAKİKA? 24 Ekim (bugün) Youtube çöktü mü? Erişim sorunu düzeldi mi?

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YouTube'a erişim sorunu birçok kullanıcıyı etkiledi. Kısa süre içinde sosyal medyada gündem olan aksaklık, vatandaşların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararlarına dair araştırma yapmasına neden oldu. Peki, YouTube neden açılmıyor? Erişim sorunu ne zaman çözülecek? İşte detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) Resmi Açıklama Yapıldı mı? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) veya YouTube yetkililerinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.