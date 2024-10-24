PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Keşfet Haberleri

YOUTUBE NEDEN AÇILMIYOR SON DAKİKA? 24 Ekim (bugün) Youtube çöktü mü? Erişim sorunu düzeldi mi?

Dün akşam saatlerinden itibaren platforma giriş yapamayan birçok kişi, sorunun kaynağı ve ne zaman çözüleceği konusunda aramalara başladı. Peki, YouTube açıldı mı, erişim problemi düzeldi mi? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 07:09 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 07:09
YOUTUBE NEDEN AÇILMIYOR SON DAKİKA? 24 Ekim bugün Youtube çöktü mü? Erişim sorunu düzeldi mi?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

YouTube'a erişim sorunu birçok kullanıcıyı etkiledi. Kısa süre içinde sosyal medyada gündem olan aksaklık, vatandaşların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararlarına dair araştırma yapmasına neden oldu. Peki, YouTube neden açılmıyor? Erişim sorunu ne zaman çözülecek? İşte detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Resmi Açıklama Yapıldı mı?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) veya YouTube yetkililerinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kullanıcılar Youtube platformuna erişim sağlayamıyor. (Downdetector) Kullanıcılar Youtube platformuna erişim sağlayamıyor. (Downdetector)

YouTube Erişim Sorunu Çözüldü mü?

Bu sabah itibarıyla platformda erişim problemi yaşanmaya devam ediyor. Birçok kullanıcı yükleme ve oynatma problemlerinin devam ettiğini bildiriyor.

SON DAKİKA