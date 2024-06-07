Marketlerdeki bu ürünleri mutfağınızdan içeri sokmayın! Gıda mühendisleri açık açık uyardı

PAKETLENMİŞ GIDALARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Paketlenmiş ve önceden kesilmiş meyve ve sebzeler de mikrobiyolojik bulaşma açısından riskler taşımaktadır. Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), özellikle önceden kesilmiş ve paketlenmiş kavun, karpuz gibi ürünlerin, üzerinde bakteri barındırabileceğini ve tüketilmeden önce mutlaka yıkanması gerektiğini belirtmektedir.

Bu tür ürünler, pratik olmaları nedeniyle tüketiciler tarafından sıklıkla tercih edilse de, üretim ve paketleme sürecinde hijyen standartlarına uyulmaması durumunda, sağlık için ciddi tehditler oluşturabilir.

TÜKETİCİLERE ÖNERİLER Ürün Etiketlerini Okuyun: Satın aldığınız ürünlerin etiketlerini dikkatlice okuyarak içerik bilgilerini ve son kullanma tarihlerini kontrol edin.

Güvenilir Kaynakları Tercih Edin: Ürünlerinizi güvenilir ve bilinen marketlerden veya sağlık standartlarına uygun şekilde üretim yapan yerlerden almayı tercih edin.

Çiğ Gıdaları Ayrı Tutun: Çiğ et, süt ve sebzeler gibi ürünleri, diğer gıdalardan ayrı saklayarak çapraz bulaşma riskini minimize edin.

Yeterince Pişirin: Özellikle et ve et ürünlerini, tüm patojen mikroorganizmaların öldüğü sıcaklığa ulaşacak şekilde pişirin.