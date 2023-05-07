Son dakika: Kuzey Irak'ta nokta operasyon: PKK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu Eyvaz Beyaz öldürüldü

Son olarak MİT, PKK/KCK Halk Savunma Merkezi (HSM) eğitim sorumlusu Cudi Engizek kod adlı Ahmet Gümüş'ü Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirmişti.

Bir dönem örgüt liderlerinden Murat Karayılan'ın da korumalığını yapan Cudi Gümüş, geçmiş yıllarda Türkiye'de güvenlik güçlerimize ait bir çok karakola yönelik eylemlere iştirak etmesi, örgüt mensuplarına uzman suikast eğitimleri vermesi, örgüt adına silah sistemleri geliştirme çalışmaları içerisinde yer alması nedeniyle MİT tarafından hedef listesine dahil edildi.

MİT'İN SAHA AJANLARI FİZİKİ TAKİBE BAŞLADI

Suriye'den, güvenlik güçlerimize ve sınır illerimize yönelik gerçekleştirilen eylem/tacizlerde yer alan örgüt mensuplarının yetiştirilmesi amacıyla PKK/KCK tarafından Suriye'de açılan eğitim kamplarının genel sorumlusu olarak belirlenen örgüt mensubunun, 2022 yılında, Irak'ta Apollo Akademiler Komutanlığı yönetiminde sorumlu olarak bulunduğunun öğrenilmesi üzerine alanda bulunan saha ajanları alarme edildi.