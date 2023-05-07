Son dakika: Kuzey Irak'ta nokta operasyon: PKK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu Eyvaz Beyaz öldürüldü

Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu "Zerdeşt Karadeniz" kod adlı Eyvaz Beyaz'ı, Irak'ın Duhok/Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
KANLI EYLEMLERİN SORUMLUSU
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1994'te örgütün kırsal kadrolarına katılan terörist Beyaz, 27 Ekim 2010'da Sinop'un Gerze ilçesinde jandarma ve 6 Nisan 2011'de Sinop'un Boyabat ilçesinde emniyete ait araca silahlı saldırı ile 26 Haziran 2012'de Trabzon'da Düzköy İlçe Jandarma Komutanlığına yönelik bombalı saldırı gerçekleştirdi.
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan terörist Beyaz'ın, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde güvenlik güçlerince başlatılan operasyonlara karşı düzenlenen eylemler içerisinde sorumlu olarak yer aldığı öğrenildi.
Bunun üzerine takibe alınan Beyaz, MİT'in Duhok-Gara bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
1 HAFTADA 3 SÖZDE YÖNETİCİ ÖLDÜRÜLDÜ!
MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 Mayıs'ta terör örgütü PKK/KCK'nın sözde eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş'ü, 5 Mayıs'ta ise sözde özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Seven'i etkisiz hale getirmişti. Böylece son bir haftada Gara bölgesinde sözde üst düzey 3 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.
KARADENİZ'E SIZACAK EKİPTE YER ALIYORDU
PKK'ın 2019 yazında Karadeniz kırsalında bulunan örgüt üyelerini yeniden bölgeye göndermek istediği belirlendi. Aralarında İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği 'Terörden aranalar' listesinde yer alan ve başına 1 milyon TL ödül koyulan 'Berbang' kod adlı Kamuran Daşdemir, turuncu listede bulunan ve başına 600 bin TL ödül koyulan 'Sipan' kod adlı İdris Sevgin ve terörden arananlarda gri listede bulunan 'Zerdeşt' kod adlı Eyvaz Beyaz'ın da olduğu bilgisine ulaşıldı.
Kırmızı bültenle de aranan Beyaz, MİT'in Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla öldürüldü.
MİT NOKTALADI!
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), son olarak terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Seven'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirmişti.
SOKAK EYLEMLERİNE KATILDI
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "Firaz Zilan" kod adlı Neçirvan Seven, Türkiye içerisinde sokak eylemleri ile güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda yer aldı.
Terörist Seven'in 2015'te terör örgütünün kırsal kadrolarına katıldığı, 2015 Şubat ayı öncesinde ise sözde Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) içerisinde bulunduğu belirlendi.