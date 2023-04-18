Son dakika: Bakan Akar duyurdu! Mehmetçik teröristlerin 'kale'sine girdi! Çemçö mağarasında silah ve mühimmat ele geçirildi

Türkiye'nin başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularının toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı olduğunu belirten Akar, hudutların ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

"DOSTLUĞUMUZU, KARDEŞLİĞİMİZİ PARÇALAYAMAZSINIZ"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu belirten Akar, "DEAŞ nasıl Müslümanları temsil etmiyorsa terör örgütü PKK da hiçbir zaman bizim Kürt kardeşlerimizi temsil etmiyor. Bazıları operasyonlarımızın hedefini çarpıtarak, Kürt kardeşlerimize yönelikmiş gibi algı oluşturmaya çalışıyorlar. Türkler ve Kürtler kardeştir. Biz binlerce yıl birlikte yaşadık, Cumhuriyeti beraber kurduk, şehitliklerde birlikte yatıyoruz. Dostluğumuzu, kardeşliğimizi parçalayamazsınız, 85 milyon tek yumruk, tek yürektir." dedi.