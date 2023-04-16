Van'da terör örgütü PKK'ya darbe: 1'i arananlar listesinde 2 terörist sarı torbaya girdi!

Van'ın Erciş ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 1'i terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alan 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Van İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Van'ın Erciş ilçesi Yankıtepe köyü kırsalında İHA ile yürütülen keşif/gözetleme faaliyetiyle 2 terörist tespit edildi.
SABAH YAPILAN OPERASYONLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER
PKK/KCK terör örgüt mensuplarının bulunduğu ikamete bu sabah Van Özel Harekat Şube Müdürlüğünce yapılan operasyon sırasında çıkan çatışmada 2 örgüt mensubu ölü ele geçirildi.