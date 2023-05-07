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    • 07.05.2023 09:28
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    • 07.05.2023 09:39
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'büyük ve güçlü Türkiye' paylaşımı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin 2002'den bu yana ekonomide başardıklarını sıraladı. "2002'den beri "büyük ve güçlü Türkiye" sevdasıyla canla başla çalışıyoruz" diyen Başkan Erdoğan, "Bu uğurda ne engeller aştık, bir Allah bir de aziz milletimiz biliyor." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan ’ekonomik devrim’ paylaşımı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesaplarından 14 Mayıs seçşimlerine ilişkin bir paylaşımda bulundu. Ekonomide 21 yılda başarılanalrı sıralayan Erdoğan, "İnşallah 14 Mayıs'tan itibaren 21 yıldır süren bu başarı zincirimize yeni halkalar ekleyeceğiz." ifadesini kullandu.

    Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:
    Ülkeyi yönetme görevini devraldığımız 2002'den beri "büyük ve güçlü Türkiye" sevdasıyla canla başla çalışıyoruz.

    Milletimizin sandıkta omuzlarımıza yüklediği emanete hakkıyla sahip çıkmanın mücadelesini veriyoruz

    Bu uğurda ne engeller aştık, bir Allah bir de aziz milletimiz biliyor.

    Şayet bugün kişi başına millî gelirini 3 bin 600 dolardan 10 bin 650 dolara çıkaran…

    Yıllık 36 milyar dolar yerine 255 milyar dolar ihracat yapan…

    Tarımsal gayrisafi yurt içi hasılası 407 milyar lirayı geçen…

    Merkez Bankası rezervi toplam 115 milyar dolara ulaşan…

    İstihdamını 32 milyon sınırına getiren, yıllık 51,5 milyon turist ağırlayan…

    Tarihinin en büyük ulaşım, savunma, teknoloji, enerji, sağlık, konut ve çevre projelerine imza atan...

    Deprem felaketine rağmen emeklisini, işçisini, memurunu enflasyona ezdirmeyen…

    Ekonomisi güçlü, altyapısı sağlam, hedefleri büyük, öz güveni yüksek bir Türkiye varsa, bunda 85 milyon vatandaşıyla, 81 vilayetiyle herkesin payı vardır.

    Bu başarıda Tayyip Erdoğan kadar sanayicinin, işçinin, çiftçinin, tüccarın, ev hanımının, memurun da alın teri vardır.

    Bu başarıda AK Parti kadar Türkiye davasında kenetlendiğimiz Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızın da katkısı vardır.

    Bu başarıda hangi siyasi görüşe, mezhebe, kökene mensup olursa olsun "önce ülkem" diyen tüm vatandaşlarımızın emeği vardır.

    Bu başarıda son 21 yıldır en zor zamanlarımızda dualarını ve desteklerini bizden esirgemeyen tüm kardeşlerimizin gayreti, samimiyeti, sahiplenmesi vardır.

    İnşallah 14 Mayıs'tan itibaren 21 yıldır süren bu başarı zincirimize yeni halkalar ekleyeceğiz.

    Türkiye Yüzyılı'nı yine milletimizle birlikte omuz omuza inşa edeceğiz.

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