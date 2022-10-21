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    • 21.10.2022 09:49
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    MİT'ten Sincar'da operasyon! PKK'nın sözde suikast komutanı Burhan Piçak Türkiye'ye getirildi

    Son dakika haberleri... MİT terör örgütü PKK'ya bir darbe daha indirdi. MİT düzenlediği operasyonla Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da PKK/KCK'nın suikast biriminde sözde komutan olarak faaliyet yürüten Burhan Piçak'ı Türkiye'ye getirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    MİT’ten Sincar’da operasyon!

    Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK'ya büyük bir darbe daha vurdu.

    SÖZDE SUİKAST KOMUTANI BURHAN PİÇAK PAKETLENDİ
    MİT düzenlediği operasyonla Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da PKK/KCK'nın suikast biriminde sözde komutan olarak faaliyet yürüten Burhan PiçakTürkiye'ye getirdi.


    Fotoğrafta: Terörist Burhan Piçak

    Detaylar gelecek...

    MİT'İN SON DÖNEMDE ETKİSİZ HALE GETİRDİĞİ İSİMLER
    MİT son dönemde ses getiren operasyonlara imza attı.

    İşte o isimlerden öne çıkanlar...
    2 Haziran 2022 Süleymaniye
    PKK'nın sözde yöneticilerinden terörist Mehmet Doğan

    19 Haziran 2022 Süleymaniye
    PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli

    24 Haziran 2022 Süleymaniye
    PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist Delal Azizoğlu

    4 Temmuz 2022 Gara
    Sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi terörist Hanım Demir

    4 Temmuz 2022 Suriye
    YPJ'nin sözde Suriye komutanlarından terörist Siham Müslim

    17 Temmuz 2022 Gara/ Duhok
    PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist İzzettin İnan

    22 Temmuz 2022 Suriye
    YPG'nin sözde Ortak Operasyon Odası Genel Komutanı terörist Selva Yusuf

        24 Temmuz 2022 Aynularab
        PKK-YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) sorumlusu terörist Şahin Tekintanğaç

        28 Temmuz 2022 Süleymaniye
        PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi terörist Hatice Hazer

        30 Temmuz 2022 Suriye
        Güngören saldırısının faillerinden PKK'lı terörist Nüsret Tebiş

        1 Ağustos 2022 Aynularab
        PKK-YPG'nin sözde PKK-YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi terörist Erhan Arman

        9 Ağustos 2022 Gara
        Sözde Gara lojistik sorumlusu terörist Azad Yandı

        12 Ağustos 2022 Kamışlı
        Terör örgütü PKK/PJAK'ın sözde komutanı terörist Yusif Mehmud Rebani

        16 Ağustos 2022 Kamışlı
        PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi terörist Muhsin Yağan

            9 Ekim Gara
            PKK'nın Gara Sağlık Komitesi Sorumlusu Ökkeş Deveri

            10 Ekim Sincar
            PKK'nın sözde lojistik sorumlusu Çekdar Kaya

            6 Ekim Aynularap
            PKK/YPG'nin sözde Kobani sorumlusu Hasan Demertaş

            29 Eylül Afrin-Azez karayolu
            PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen

            28 Eylül Halep
            PKK/KCK'nın sözde orman yangını eylemleri sorumlusu Sabah Oğur

            26 Eylül
            PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol

            23 Eylül Sınır hattı
            PKK/KCK'lı Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım

            18 Eylül Ayn İsa
            PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz

            12 Eylül Erbil
            PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç

            4 Eylül Sincar
            PKK'nın sözde yöneticilerinden 'Darav Gevda' kod adlı Bedirhan Abi

            31 Ağustos Gara
            PKK/KCK'nın sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan

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            Haberler Güncel MİT'ten Sincar'da operasyon! PKK'nın sözde suikast komutanı Burhan Piçak Türkiye'ye getirildi
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