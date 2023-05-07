Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 07.05.2023 10:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.05.2023 10:57
    ABONE OL

    7 Mayıs 2023 AK Parti İstanbul Mitingi ULAŞIM REHBERİ! Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nerede, nasıl gidilir? Otobüs, metro, Marmaray...

    AK Parti'nin 'Büyük İstanbul Mitingi' için hazırlıklar devam ederken internet arama motorlarında binlerce kişi ''AK Parti İstanbul Mitingi nerede ve saat kaçta? Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne nasıl gidilir?'' sorularına yanıt arıyor. Cumhur İttifakı'nın ortak katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde yapılacak olan mitinge gitmek isteyen vatandaşlar güzergah hakkında bilgi edinmek istiyor. "Yüzyılın Mitingi" için ulaşım rehberi hazırladı. İşte detaylar...

    7 Mayıs 2023 AK Parti İstanbul Mitingi ULAŞIM REHBERİ!

    Otobüs, metro, metrobüs, minibüs, tramvay, Marmaray gibi vasıtalarla 7 Mayıs 2023 AK Parti İstanbul Mitingine gitmek isteyenler internet arama motorlarında araştırmalara koyuldu. Bugün Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek "Yüzyılın Mitingi" için ulaşım rehberi hazırladı. Peki Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nerede, nasıl gidilir? Otobüs, metro, Marmaray'la AK Parti İstanbul Mitingine nasıl giderim? İşte YOL TARİFİ!

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL MİTİNGİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE?

    AK Parti'nin İstanbul'daki "Yüzyılın Mitingi", Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 7 Mayıs 2023 saat 16:00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak.

    Mitinge tarihi katılımın beklendiği kaydedilen açıklamada, Yenikapı Miting Alanı'ndan yaklaşık 1,5 kat daha büyük olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin milyonlarca kişiye ev sahipliği yapacağı ifade edildi.

    ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİNE NASIL GİDİLİR?

    Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden geçen İETT otobüs hatları;

    72T Yeşilköy - Taksim

    94Y Yeşilpınar - Bakırköy

    98H Metrokent - Bakırköy

    98S K.S.S Hastanesi – Bakırköy

        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın Marmaray istasyonu;

        Marmaray (Ataköy-Pendik), Marmaray (Halkalı-Gebze)

        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın metro durağı; M1A.

        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın minibüs hattı

        A-04 ve A-31 Minibüsleri

        METRO VE METROBÜS İLE NASIL GİDİLİR?

        Atatürk Havaalanı'na trafiğin yoğun olduğu saatlerde ulaşabilmek için Yenikapı-Atatürk Havaalanı Metrosu'nu kullanmak en mantıklı seçenektir.

        Yenikapı'dan başlayıp Atatürk Havaalanı'nın içine kadar giden bu metroya Yenikapı'dan binmek yerine Zincirlikuyu-Avcılar Metrobüs hattını kullanıp, Ataköy Şirinevler metrobüs durağında inerek geçiş yapmak da efektif bir yöntemdir. Aynı şekilde metrobüs Yenibosna durağı da metrobüsten metroya yaya olarak geçiş yapmak için kullanılabilir.

        Atatürk Havalimanı'na Marmaray ile gitmek de oldukça zaman kazandıran bir yöntemdir. Sirkeci civarındaysanız Marmaray hattının Sirkeci durağından binip Yenikapı'ya kadar giderek, buradan Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'na geçiş yapabilir, Atatürk Havalimanı'na ulaşabilirsiniz.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL MİTİNGİ CANLI NASIL İZLENİR?

        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak olan miting A HABER canlı yayını üzerinden takip edilebilecek. Yayın aynı zamanda AK Parti Youtube hesabında da olacak. Saat 16.00'da başlayacak olan mitingin iki saate yakın sürmesi bekleniyor.

            ULAŞIM REHBERİ

            Milyonlara ev sahipliği yapması beklenen miting için vatandaşların alana rahatlıkla erişebilmesi adına ulaşım rehberi yayımlandı.

            Bu kapsamda, 7 Mayıs Pazar günü düzenlenecek miting için 39 ilçeden 10 bin otobüs hareket edecek. Her ilçede otobüsler, ilçe başkanlıklarının belirlediği noktalardan kalkacak.

            Alana Marmaray ile gelmek isteyenler Yeşilyurt-Yeşilköy durağında inecek. Buradan miting alanına kısa aralıklarla sık sık ücretsiz ring seferleri yapılacak.

            Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nı tercih edecek olanlar, G-1 ve G-2 kapılarından yaya olarak miting alanına ulaşabilecek.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Ramazan Bayramı ikramiyeleri 9 Mayıs’ta hesaplarda!
            Haberler Haberler 7 Mayıs 2023 AK Parti İstanbul Mitingi ULAŞIM REHBERİ! Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nerede, nasıl gidilir? Otobüs, metro, Marmaray...
                loading
                SON DAKİKA