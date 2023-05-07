7 Mayıs 2023 AK Parti İstanbul Mitingi ULAŞIM REHBERİ! Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nerede, nasıl gidilir? Otobüs, metro, Marmaray...

Otobüs, metro, metrobüs, minibüs, tramvay, Marmaray gibi vasıtalarla 7 Mayıs 2023 AK Parti İstanbul Mitingine gitmek isteyenler internet arama motorlarında araştırmalara koyuldu. Bugün Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek "Yüzyılın Mitingi" için ulaşım rehberi hazırladı. Peki Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nerede, nasıl gidilir? Otobüs, metro, Marmaray'la AK Parti İstanbul Mitingine nasıl giderim? İşte YOL TARİFİ!
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL MİTİNGİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE?
AK Parti'nin İstanbul'daki "Yüzyılın Mitingi", Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 7 Mayıs 2023 saat 16:00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak.
Mitinge tarihi katılımın beklendiği kaydedilen açıklamada, Yenikapı Miting Alanı'ndan yaklaşık 1,5 kat daha büyük olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin milyonlarca kişiye ev sahipliği yapacağı ifade edildi.
ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİNE NASIL GİDİLİR?
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden geçen İETT otobüs hatları;
72T Yeşilköy - Taksim
94Y Yeşilpınar - Bakırköy
98H Metrokent - Bakırköy
98S K.S.S Hastanesi – Bakırköy