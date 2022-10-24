Son dakika: MİT sözde Çavreş Tugayı Sabotaj Taburu Sorumlusu Amed Dorşin kod Eyyüp YAKUT’u etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Çavreş tugayı sabotaj taburu sorumlusu "Amed Dorşin" kod adlı terörist Eyyüp Yakut'u etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne 2010'da katılan Yakut'un 2013'te örgütün dağ kadrosuna geçerek Türkiye ve Suriye'de terör faaliyeti yürüttüğü belirlendi.
Terörist Yakut, 2020'den sonra Barış Pınarı Harekat bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik bombalı eylem ve sabotaj düzenleyen sözde tugayın sorumlusu olarak Suriye'de bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik terör eylemleri nedeniyle terörist Yakut, MİT tarafından takibe alındı.
Suriye'nin Şeddade bölgesinde olduğu belirlenen terörist Yakut, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
SÖZDE SUİKAST KOMUTANI BURHAN PİÇAK PAKETLENDİ
Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada MİT'in düzenlediği operasyonla Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da PKK/KCK'nın suikast biriminde sözde komutan olarak faaliyet yürüten Burhan Piçak'ın Türkiye'ye getirildiği açıklanmıştı.
Fotoğrafta: Terörist Burhan Piçak
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Irak'ta yürüttüğü çalışma sonucunda, PKK/KCK'nın suikast biriminde ve Musul Sincar'da sözde komutan olarak faaliyet gösteren Canşer-Laşer kod adlı Burhan Piçak'ı Türkiye'ye getirdi.
TERÖR KAMPLARINDA EĞİTİM ALDI
Terörist Piçak'ın 2015'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinden Suriye'ye geçerek PKK/YPG'ye katıldığı ve Suriye'deki YPG kamplarında eğitim aldığı belirtildi.