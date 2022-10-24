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    • 24.10.2022 09:57
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    Son dakika: MİT sözde Çavreş Tugayı Sabotaj Taburu Sorumlusu Amed Dorşin kod Eyyüp YAKUT’u etkisiz hale getirdi

    Son dakika haberleri... Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye’de gerçekleştirdiği özel bir operasyonla karargâhı Suriye/Şeddade’de bulunan Çavreş Tugayı Sabotaj Taburu Sorumlusu Amed Dorşin kod adlı Eyyüp YAKUT’u etkisiz hale getirdi.

    MİT gururla sunar! Kritik isim artık yok

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Çavreş tugayı sabotaj taburu sorumlusu "Amed Dorşin" kod adlı terörist Eyyüp Yakut'u etkisiz hale getirdi.

    Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne 2010'da katılan Yakut'un 2013'te örgütün dağ kadrosuna geçerek Türkiye ve Suriye'de terör faaliyeti yürüttüğü belirlendi.

    Terörist Yakut, 2020'den sonra Barış Pınarı Harekat bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik bombalı eylem ve sabotaj düzenleyen sözde tugayın sorumlusu olarak Suriye'de bulundu.

    Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik terör eylemleri nedeniyle terörist Yakut, MİT tarafından takibe alındı.

    Suriye'nin Şeddade bölgesinde olduğu belirlenen terörist Yakut, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

    SÖZDE SUİKAST KOMUTANI BURHAN PİÇAK PAKETLENDİ
    Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada MİT'in düzenlediği operasyonla Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da PKK/KCK'nın suikast biriminde sözde komutan olarak faaliyet yürüten Burhan Piçak'ın Türkiye'ye getirildiği açıklanmıştı.


    Fotoğrafta: Terörist Burhan Piçak

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Irak'ta yürüttüğü çalışma sonucunda, PKK/KCK'nın suikast biriminde ve Musul Sincar'da sözde komutan olarak faaliyet gösteren Canşer-Laşer kod adlı Burhan Piçak'ı Türkiye'ye getirdi.

    TERÖR KAMPLARINDA EĞİTİM ALDI
    Terörist Piçak'ın 2015'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinden Suriye'ye geçerek PKK/YPG'ye katıldığı ve Suriye'deki YPG kamplarında eğitim aldığı belirtildi.

        Suriye'nin kuzeyinde 2019'da gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na karşı örgütün sözde operasyon taburunda faaliyet yürüttüğü belirlenen Piçak'ın, 2019-2020 yıllarında Suriye'nin Tabka bölgesinde bulunduğu, 2020 yılı sonunda Sırrin'deki sözde akademide uzman suikast eğitimi aldığı ve örgüt tarafından suikast biriminde görevlendirildiği tespit edildi.

        Piçak'ın daha sonra Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar'da sözde komutan olarak faaliyet yürüttüğü öğrenildi.﻿

        MİT'İN SON DÖNEMDE ETKİSİZ HALE GETİRDİĞİ İSİMLER
        MİT son dönemde ses getiren operasyonlara imza attı.

        İşte o isimlerden öne çıkanlar...
        2 Haziran 2022 Süleymaniye
        PKK'nın sözde yöneticilerinden terörist Mehmet Doğan

        19 Haziran 2022 Süleymaniye
        PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli

        24 Haziran 2022 Süleymaniye
        PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist Delal Azizoğlu

        4 Temmuz 2022 Gara
        Sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi terörist Hanım Demir

        4 Temmuz 2022 Suriye
        YPJ'nin sözde Suriye komutanlarından terörist Siham Müslim

        17 Temmuz 2022 Gara/ Duhok
        PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist İzzettin İnan

        22 Temmuz 2022 Suriye
        YPG'nin sözde Ortak Operasyon Odası Genel Komutanı terörist Selva Yusuf

            24 Temmuz 2022 Aynularab
            PKK-YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) sorumlusu terörist Şahin Tekintanğaç

            28 Temmuz 2022 Süleymaniye
            PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi terörist Hatice Hazer

            30 Temmuz 2022 Suriye
            Güngören saldırısının faillerinden PKK'lı terörist Nüsret Tebiş

            1 Ağustos 2022 Aynularab
            PKK-YPG'nin sözde PKK-YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi terörist Erhan Arman

            9 Ağustos 2022 Gara
            Sözde Gara lojistik sorumlusu terörist Azad Yandı

            12 Ağustos 2022 Kamışlı
            Terör örgütü PKK/PJAK'ın sözde komutanı terörist Yusif Mehmud Rebani

            16 Ağustos 2022 Kamışlı
            PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi terörist Muhsin Yağan

            31 Ağustos Gara
            PKK/KCK'nın sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan

                4 Eylül Sincar
                PKK'nın sözde yöneticilerinden 'Darav Gevda' kod adlı Bedirhan Abi

                12 Eylül Erbil
                PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç

                18 Eylül Ayn İsa
                PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz

                23 Eylül Sınır hattı
                PKK/KCK'lı Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım

                26 Eylül
                PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol

                29 Eylül Afrin-Azez karayolu
                PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen

                28 Eylül Halep
                PKK/KCK'nın sözde orman yangını eylemleri sorumlusu Sabah Oğur

                6 Ekim Aynularap
                PKK/YPG'nin sözde Kobani sorumlusu Hasan Demertaş

                9 Ekim Gara
                PKK'nın Gara Sağlık Komitesi Sorumlusu Ökkeş Deveri

                10 Ekim Sincar
                PKK'nın sözde lojistik sorumlusu Çekdar Kaya

                21 Ekim Sincar
                PKK'nın sözde suikast birimi sorumlusu Burhan Piçak

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                Haberler Güncel Son dakika: MİT sözde Çavreş Tugayı Sabotaj Taburu Sorumlusu Amed Dorşin kod Eyyüp YAKUT’u etkisiz hale getirdi
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