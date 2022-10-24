Son dakika: MİT sözde Çavreş Tugayı Sabotaj Taburu Sorumlusu Amed Dorşin kod Eyyüp YAKUT’u etkisiz hale getirdi

Terörist Yakut, 2020'den sonra Barış Pınarı Harekat bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik bombalı eylem ve sabotaj düzenleyen sözde tugayın sorumlusu olarak Suriye'de bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik terör eylemleri nedeniyle terörist Yakut, MİT tarafından takibe alındı.

Suriye'nin Şeddade bölgesinde olduğu belirlenen terörist Yakut, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

SÖZDE SUİKAST KOMUTANI BURHAN PİÇAK PAKETLENDİ

Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada MİT'in düzenlediği operasyonla Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da PKK/KCK'nın suikast biriminde sözde komutan olarak faaliyet yürüten Burhan Piçak'ın Türkiye'ye getirildiği açıklanmıştı.