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    • 20.07.2022 11:31
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    MİT'ten flaş operasyon! Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edildiği saldırının faili PKK'lı Savaş Çelik paketlendi!

    Son dakika haberleri... Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edildiği 2015'teki saldırının faili PKK'lı Savaş Çelik, MİT’in yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi

    MİT’ten flaş operasyon! Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehit edildiği saldırının faili PKK’lı Savaş Çelik paketlendi!

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe daha indirdi.

    Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edildiği 2015'teki saldırının faili PKK'lı Savaş Çelik, MİT'in yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

    1 YILDA ETKİSİZ HALE GETİRİLEN ÜST DÜZEY PKK'LI TERÖRİSTLER
    Terör örgütü PKK'ya son 1 yılda üst üste ağır darbeler vuruldu.

    İşte öldürülen PKK'lı büyükbaşların listesi;

    SOFİ NUREDDİN KOD ADLI HALEF EL MUHAMMED
    Sofi Nureddin kod adlı Nureddin Halef el Muhammed 8 Mayıs 2021'de etkisiz hale getirildi.

    SALİH CİZRE KOD ADLI HASAN ADIR
    Salih Cizre kod adlı Hasan Adır 11 Haziran 2021'de Mahmur Kampı yakınlarında etkisiz hale getirildi.

    DİLAR HALEP KOD ADLI RANYA HENAN
    Dilar Halep Kod adlı Ranya Henan isimli terörist 20 Şubat 2022'de etkisiz hale getirildi.

    MECİD ŞEHRİYARİ
    Mecid Şehriyari 'Ronahi Kobanai' kod adlı terörist Rodin Abdulkadir Muhammed 20 Şubat 2022'de etkisiz hale getirildi.

    ARMANÇ NESİMİ
    Armanç Nesimi kod adlı Beraat Boztemir 20 Mayıs'ta etkisiz hale getirildi.

    AGİT KOTOL KOD ADLI HAKİM BEDRİ
    Yeşil kategoride yer alan Agit Kotol kod adlı Hakim Bedri 20 Mayıs'ta etkisiz hale getirildi.

    FERHAT DERİK KOD ADLI HÜSEYİN ŞİBLİ
    Ferhat Derik kod adlı terörist Hüseyin Şibli 19 Haziran 2022'de etkisiz hale getirildi.

        RAPERİN KOD ADLI DELAL AZİZOĞLU
        Raperin kod adlı PKK'lı terörist Delal Azizoğlu 24 Haziran'da öldürüldü.

        BERFİN NURHAK KOD ADLI HANIM DEMİR
        Berfin Nurmak kod adlı Hanım Demir 4 Temmuz 2022'de etkisiz hale getirildi.

        BAGER ERDAL KOD ADLI RIDVAN ALKAN
        Kırmızı kategoride yer alan Bager Erdal kod adlı PKK'lı terörist Rıdvan Alkan 12 Temmuz 2022'de etkisiz hale getirildi.

        DERSİM MALATYA KOD ADLI İZZETTİN İNAN
        Turuncu kategorideki terörist İzzettin İnan 17 Temmuz'da etkisiz hale getirildi.

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        Haberler Güncel MİT'ten flaş operasyon! Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edildiği saldırının faili PKK'lı Savaş Çelik paketlendi!
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