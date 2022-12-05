Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.12.2022 09:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.12.2022 09:44
    ABONE OL

    MİT Suriye'de yine avladı! PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa sorumlusu etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre MİT, Suriye'de nokta operasyon düzenledi. Operasyonda PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa sorumlusu "Mizgin Kobani" kod isimli Silam Mislih etkisiz hale getirildi.

    MİT Suriye’de yine avladı! Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi

    MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki operasyonunda, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlularından Mizgin Kobani kod isimli Siham Mislih etkisiz hale getirildi.

    MİT PKK'YA DA AĞIR DARBELER VURDU
    MİT son dönemde terör örgütü PKK'ya da ağır darbeler vurarak büyük operasyonlara imza attı.

    İşte MİT'in yakaladığı hainlerden bazıları;

    2 Haziran 2022 Süleymaniye
    PKK'nın sözde yöneticilerinden terörist Mehmet Doğan

    19 Haziran 2022 Süleymaniye
    PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli

    24 Haziran 2022 Süleymaniye
    PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist Delal Azizoğlu

    4 Temmuz 2022 Gara
    Sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi terörist Hanım Demir

    17 Temmuz 2022 Gara/ Duhok
    PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist İzzettin İnan

    22 Temmuz 2022 Suriye
    YPG'nin sözde Ortak Operasyon Odası Genel Komutanı terörist Selva Yusuf

    24 Temmuz 2022 Aynularab
    PKK-YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) sorumlusu terörist Şahin Tekintanğaç

    28 Temmuz 2022 Süleymaniye
    PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi terörist Hatice Hazer

    30 Temmuz 2022 Suriye
    Güngören saldırısının faillerinden PKK'lı terörist Nüsret Tebiş

        1 Ağustos 2022 Aynularab
        PKK-YPG'nin sözde PKK-YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi terörist Erhan Arman

        9 Ağustos 2022 Gara
        Sözde Gara lojistik sorumlusu terörist Azad Yandı

        12 Ağustos 2022 Kamışlı
        Terör örgütü PKK/PJAK'ın sözde komutanı terörist Yusif Mehmud Rebani

        16 Ağustos 2022 Kamışlı
        PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi terörist Muhsin Yağan

        31 Ağustos Gara
        PKK/KCK'nın sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan

        4 Eylül Sincar
        PKK'nın sözde yöneticilerinden 'Darav Gevda' kod adlı Bedirhan Abi

        12 Eylül Erbil
        PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç

        18 Eylül Ayn İsa
        PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz

        23 Eylül Sınır hattı
        PKK/KCK'lı Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım

        26 Eylül
        PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol

        29 Eylül Afrin-Azez karayolu
        PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen

        28 Eylül Halep
        PKK/KCK'nın sözde orman yangını eylemleri sorumlusu Sabah Oğur

            6 Ekim Aynularap
            PKK/YPG'nin sözde Kobani sorumlusu Hasan Demertaş

            9 Ekim Gara
            PKK'nın Gara Sağlık Komitesi Sorumlusu Ökkeş Deveri

            10 Ekim Sincar
            PKK'nın sözde lojistik sorumlusu Çekdar Kaya

            21 Ekim Sincar
            PKK'nın sözde suikast birimi sorumlusu Burhan Piçak

            24 Ekim Suriye
            PKK/YPG'nin sözde Çavreş tugayı sabotaj taburu sorumlusu "Amed Dorşin" kod adlı terörist Eyyüp Yakut

            1 Kasım Suriye
            PKK'nın Sabotaj sorumlularından Ersin Şahin

            5 Kasım Suriye
            PKK-YPG'nin sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu "Serdem Pir-Serhat Harun" kod adlı Ersin Şahin

            30 Kasım Sincar
            PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi 'Kinda Maraş' kod adlı Fatma Onur

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Hangi Kredi
            Haberler Güncel MİT Suriye'de yine avladı! PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa sorumlusu etkisiz hale getirildi
                SON DAKİKA