İstiklal Caddesi'ne bombalı saldırıda şok detaylar! Keşif bölgeleri ortaya çıktı: Hedefte Fatih Camisi vardı...

İstiklal Caddesi'nde düzenlenen terör saldırısının keşif detayları ortaya çıktı. Hazırlanan 154 sayfalık iddianameye göre; bombayı İstiklal Caddesi'ne bırakan tutuklu terörist Ahlam Albashir'in yaptığı dört keşiften birisi; Fatih Camisi'ydi. İlk keşif günü Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın önünde fotoğraf çekilen Ahlam Albashir'in keşiflerinde Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Fatih Camisi'nin avlusunda çektiği fotoğraf ve videolar, bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye Ayn El Arab'daki sözde sorumlularından olan ve terör saldırısının talimatını veren "Hacı" kod adlı kişiye gönderildi.
İstanbul Beyoğlu'nda 13 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü PKK tarafından düzenlenen terör saldırısıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. İstiklal Caddesi'nde düzenlenen ve altı kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili 123 müşteki 36 şüphelinin yer aldığı iddianame hazırlandı.
154 sayfalık iddianamede şüpheliler için "Tasarlayarak Bombalama Suretiyle Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan bin 930 yıldan iki bin 970 yıla kadar ve "Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El Değiştirilmesi" suçundan 12 yıldan 24 yıla kadar olmak üzere toplamda yedi defa "Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis" ve bin 949 yıldan üç bin dokuz yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamedeki ayrıntılara ulaşıldı.