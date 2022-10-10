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    • 10.10.2022 09:43
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    • 10.10.2022 10:00
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    Son dakika: MİT'ten Sincar'da operasyon! PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlularından Çekdar Kaya yakalandı

    Son dakika haberleri... MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlularından Çekdar Kaya'yı Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

    MİT’ten Sincar’da operasyon!

    Milli İstihabarat Teşkilatı'nın (MİT) terör örgütü PKK'ya yönelik nokta operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

    SÖZDE LOTİSTİK SORUMLUSU SİNCAR'DA YAKALANDI
    MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlularından Çiyager Mamhuri Kod Çekdar Kaya'yı Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

    Edinilen bilgiye göre Çekdar Kaya; PKK/KCK kırsal kadrolarına 2015'te katıldı. 2016'da Kuzey Irak/Gara bölgesinde faaliyet yürüttü.

    PKK tarafından 2017'de Sincar'da görevlendirilen Kaya, Sincar'da bulunduğu süre içerisinde PKK/KCK'nın Sincar/Hanesor'daki sözde birliğinde Keskin Nişancı olarak faaliyet gösterdi. Son olarak PKK'nın Sincar Lojistik sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

    DÜN SÖZDE SAĞLIK SORUMLUS ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ
    MİT dün de terör örgütü PKK'nın sözde Gara Sağlık Komitesi Sorumlusu Kendal Pirsus kod adlı Ökkeş Deveri'yi etkisiz hale getirmişti.

    Detaylar gelecek...
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    Haberler Güncel Son dakika: MİT'ten Sincar'da operasyon! PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlularından Çekdar Kaya yakalandı
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