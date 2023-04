'Küresel Çete' bastırıyor! Türkiye'nin ekonomik bağımsızlık savaşına saldırı: Tefecilerden 7'li koalisyona "balayı" vaadi

7'li koalisyon Avrupa ve ABD'nin takdirini kazanmak adına siyasi ve ekonomik başlıklarda, bağımsız politikalardan vazgeçeceğini sık sık deklare ediyor. Küresel çetenin planlarıyla uyumlu "mutabakat metni yanında", CHP'nin ABD'den ithal ekonomistleri koalisyonun hayalindeki Türkiye'nin nasıl yönetileceğinin adete bir göstergesi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu seçimlerde sadece ittifaklar ve adaylar rekabet etmiyor. Aynı zamanda bu seçimlerde Batı buraya talimat veriyor. İki farklı zihniyet, iki farklı Türkiye hedefi de yarışıyor." sözleriyle tanımladığı kirli ittifak tüm dikkatini seçimlere çevirmiş durumda.

İngiliz tefecilerden Timothy Ash, 7'li koalisyonun kazanmasının Türkiye ile Batıa rasında yeni bir "balayı" dönemini başlatacağını öne sürdü.

KÜRESEL TETİKÇİ THE ECONOMİST DEVREDE

Sansasyonel manşet kapaklarıyla gündem belirleme çabasına girişen küresel kaos tetikçisi The Economist her fırsatta yaptığı gibi deprem üzerinden de Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı.

DEPREMİ SEÇİMLERE BAĞLADILAR

"Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremler siyaseti de alt üst edebilir" başlığını kullanan dergi "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs ayında zorlu bir seçimle karşı karşıya" ifadeleriyle algı dolu bir makale yayımladı.