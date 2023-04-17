'Küresel Çete' bastırıyor! Türkiye'nin ekonomik bağımsızlık savaşına saldırı: Tefecilerden 7'li koalisyona "balayı" vaadi

7'li koalisyon Avrupa ve ABD'nin takdirini kazanmak adına siyasi ve ekonomik başlıklarda, bağımsız politikalardan vazgeçeceğini sık sık deklare ediyor. Küresel çetenin planlarıyla uyumlu "mutabakat metni yanında", CHP'nin ABD'den ithal ekonomistleri koalisyonun hayalindeki Türkiye'nin nasıl yönetileceğinin adete bir göstergesi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu seçimlerde sadece ittifaklar ve adaylar rekabet etmiyor. Aynı zamanda bu seçimlerde Batı buraya talimat veriyor. İki farklı zihniyet, iki farklı Türkiye hedefi de yarışıyor." sözleriyle tanımladığı kirli ittifak tüm dikkatini seçimlere çevirmiş durumda.
İngiliz tefecilerden Timothy Ash, 7'li koalisyonun kazanmasının Türkiye ile Batıa rasında yeni bir "balayı" dönemini başlatacağını öne sürdü.
KÜRESEL TETİKÇİ THE ECONOMİST DEVREDE
Sansasyonel manşet kapaklarıyla gündem belirleme çabasına girişen küresel kaos tetikçisi The Economist her fırsatta yaptığı gibi deprem üzerinden de Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı.
DEPREMİ SEÇİMLERE BAĞLADILAR
"Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremler siyaseti de alt üst edebilir" başlığını kullanan dergi "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs ayında zorlu bir seçimle karşı karşıya" ifadeleriyle algı dolu bir makale yayımladı.
Haberin girişinde depremin büyüklüğünden bahseden The Economist depremin Suriye ve Türkiye'de büyük bir yıkıma sebep olduğunu, yardım çalışamlarının devam ettiğini belirterek daha sonra meseleyi siyasete bağladı.
Algı dolu makalede deprem üzerinden anlamsız bir şekilde Türkiye'nin ekonomi politikası da eleştirilirken "Türkiye'yi yirmi yıldır yöneten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bocalayan ekonomi ve aptalca para politikalarının %50'nin üzerine çıkardığı enflasyon oranıyla kendisi için zaten zor olacak bir seçimle karşı karşıya." şeklinde skandal ifadeler kullanıldı.
KÜRESEL ÇETENİN DESTEĞİ İÇİN YARIŞ BAŞLADI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmadan önce "küresel çete"yi arkasına alabilmek için ABD ile başladığı icazet gezisini İngiltere ve Almanya ile sürdürmesi, İYİ Parti'nin de Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesinin ardından benzer ziyaretlerde bulunması ve bu ülkelerin desteğini arkalarına almak için arayışta olmaları dikkat çekmişti. DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın da İngiltere ve İngiliz Kraliyet Ailesi ile yakın ilişkileri de bilinen bir gerçek olarak ön plana çıkıyor.
6'LIDA EN KÜRESELCİ BENİM KAVGASI
Türkiye'nin çıkarları yerine "Küresel çete"nin çıkarlarını ön planda tutan 7'li arasında "En küreselci benim" kavgası en başından beri sürüyor. Washington Post, Bloomberg ve Financial Times'ta çıkan yazılar da "Küresel çete"nin masanın üzerindeki etkilerini gözler önüne serer nitelikte.