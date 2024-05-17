SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Kocaeli'deki yangında 7 yaşındaki Hazal öldü, hamile annesi ve 2 kardeşi dumandan etkilendi

Son dakika haberi! Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 3 katlı binanın 2’nci katındaki dairede çıkan yangında evde mahsur kalan Hazal Demir (7) hayatını kaybetti, dumandan etkilenen hamile annesi S.D. ve 2 erkek kardeşi tedaviye alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 12:42 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 12:42
Kocaeli’deki yangında 7 yaşındaki Hazal öldü, hamile annesi ve 2 kardeşi dumandan etkilendi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yangın, saat 09.30 sıralarında Yenimahalle Radar Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede çıktı. Evde hamile S.D. ile erkek çocukları M.D. (5) ve M.D. ile kızı Hazal Demir'in bulunduğu sırada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Anne, yangın sırasında 2 oğlunu evden çıkarırken, Hazal mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.


tfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen anne S.D. ve çocukları M.D. ile M.D.'yi ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere götürdü.

Yangın söndürülürken, ekiplerin yaptığı kontrolde evde mahsur kalan Hazal'ın hareketsiz yattığı görüldü. Sağlık ekipleri, Hazal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, dairede ve çevresinde incelemelerde bulundu.

4'üncü çocuğuna hamile olan anne S.D. ve 2 erkek çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Baba F.D.'nin ise yangın sırasında işte olduğu öğrenildi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
FETÖ kumpasın göbeğinde! Ankara Emniyeti’nde ’emniyetsiz’ işler yanıt bekleyen sorular... Kukla, kuklacı ve komplonun kilit aktörleri
Serdar Sertçelik’in kaçış trafiği belli oldu! Ankara’dan Kos’a firarın mimarı ortaya çıktı! Medya bu işin neresinde? Uğur Dündar’ı yazı dizisi ele verdi
Evine baskın yapılmıştı! Şarkıcı Kalben’i arkadaşı ele vermiş! Önce şantaj sonra ihbar: Enstrümanların içerisine uyuşturucu koyuyor
Son dakika: Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı!
Yerli ve milli otomobil TOGG’dan sıfır faizli 12 ay vadeli kredi kampanyası! Araç sahibi olmak isteyenler dikkat: Son 4 gün!
SSK VE BAĞ-KURLUYA ZAM HESABI | Merkez’in enflasyon anketi hesapları değiştirdi! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı ne kadar olacak?
Teklif Meclis’te: 10 soruda kripto varlıklarda yeni dönemin şifreleri
Son dakika: Panathinaikos’ta Fatih Terim dönemi sona erdi! Instagram hesabından duyurdu
SON DAKİKA: Şaban Ataş cinayetinde flaş gelişme! Tüm aile adliyeye sevk edildi! Müge Anlı duyurdu: Parçaları ormanlık alanda bulundu
Almanya’da viral olan seçim kampanyası! Gençleri toplayıp döner yedirdiler: Avrupa’ya giden yol mideden geçer
MEMURA ‘FARK’LI ZAM! Yüzde 20’lik zamla memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, polis, hemşire, doktor…
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den yeni uyarı! Sağanak yağış ve kar geri geliyor! Bugün hava nasıl olacak? | 17 Mayıs 2024 hava durumu
Yüksek emekli aylığı için 7 formül: Bordroda nelere dikkat edilmeli? Ne zaman başvurulmalı? Çok prim mi çok kazanç mı önemli?
Emlak vergisi için son 15 gün: Hesap nasıl yapılacak? Kimler ödeyecek?
6-8 Ekim olayları davasında 10 yıl sonra karar! Selahattin Demirtaş’a 42 yıl hapis... Ahmet Türk’e 10 Figen Yüksekdağ’a 30 yıl
SON DAKİKA