Kocaeli’deki yangında 7 yaşındaki Hazal öldü, hamile annesi ve 2 kardeşi dumandan etkilendi

Yangın söndürülürken, ekiplerin yaptığı kontrolde evde mahsur kalan Hazal'ın hareketsiz yattığı görüldü. Sağlık ekipleri, Hazal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, dairede ve çevresinde incelemelerde bulundu.

4'üncü çocuğuna hamile olan anne S.D. ve 2 erkek çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Baba F.D.'nin ise yangın sırasında işte olduğu öğrenildi.