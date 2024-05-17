Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Turkuvaz Medya’da! Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan önemli açıklamalar

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi bugün Turkuvaz Medya Merkezi Konferans Salonu'nda Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat 'ın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Bakan Bolat, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ve A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in sorularını özel oturumda yanıtladı.





TARİHTE BİR İLK

Bazen Türkiye ekonomisini ve iktidarı kötülemek sanayi bitti gibi tezviratlar yapılıyor, bunlar külliyen yalan. Biz geçen yıl ekonomimizi 1 trilyon 118 milyar dolarlık bir üretim hacmine ulaştırdık. Tarihte ilk defa 1 trilyon doları geçtik.



ABD ile 100 milyar dolar ticaret hedefimiz var.

Türkiye'nin ABD'ye ihracatı son 4 yılda yüzde 46 arttı.