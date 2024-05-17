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Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Turkuvaz Medya'da! Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi bugün Turkuvaz Medya Merkezi Konferans Salonu’nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Tantanacıların "sanayi bitti" söyleminin külliyen yalan olduğunu altını çizen Bolat, "Biz geçen yıl ekonomimizi 1 trilyon 118 milyar dolarlık bir üretim hacmine ulaştırdık. Tarihte ilk defa 1 trilyon doları geçtik." ifadelerini kullandı. Yerel seçim öncesi hükümeti hedef alan İsrail'le ticaret tezviratlarına cevap veren Bolat, "Gemi avcılığı yapan çevreleri gördük. 2 Mayıs'tan itibaren İsrail'e ihracat yapılmamaktadır." dedi.

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 10:24 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 12:54
Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Turkuvaz Medya’da! Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan önemli açıklamalar

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Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi bugün Turkuvaz Medya Merkezi Konferans Salonu'nda Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Bakan Bolat, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ve A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in sorularını özel oturumda yanıtladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Turkuvaz Medya'da önemli açıklamalar

Bakan Bolat'ın açıklamalarından satır başları:

Son 10 ayda cari işlemler açığı 26 milyar dolar geriledi.

220 ülkeye ihracat yapıyoruz.



TARİHTE BİR İLK
Bazen Türkiye ekonomisini ve iktidarı kötülemek sanayi bitti gibi tezviratlar yapılıyor, bunlar külliyen yalan. Biz geçen yıl ekonomimizi 1 trilyon 118 milyar dolarlık bir üretim hacmine ulaştırdık. Tarihte ilk defa 1 trilyon doları geçtik.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan önemli açıklamalar


ABD ile 100 milyar dolar ticaret hedefimiz var.

Türkiye'nin ABD'ye ihracatı son 4 yılda yüzde 46 arttı.

İSRAİL İLE TİCARETİN DURDURULMASI
Önce bin 19 üründe ve 54 grupta ihracatı durdurduk. Gemi avcılığı yapan çevreleri gördük. 2 Mayıs'tan itibaren İsrail'e ihracat yapılmamaktadır.

FAHİŞ FİYAT TEKLİFİ MECLİS'TE
Yanlış yola sapanlar daha hızlı cezalandırılacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuşmasının ardından sosyal medya hesabından açıklam

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen İhracat Seferberliği Zirvesi'ne katılarak ihracatçı ailemize hitap etme fırsatı bulduk.

Hem iç ticaretimizde yaşanan gelişmeleri hem de dış ticaretimizi derinlemesine değerlendirdiğimiz toplantıda, ayrıca gelecekte ülkemiz ihracatına ve komşularımız ile ticarete dair yol haritamızdan bahsettik.

Ticaret Bakanlığı olarak, ihracat odaklı kalkınma vizyonumuz ışığında ülkemiz dış ticaretini ve refahını sürdürülebilir bir şekilde her an daha ileri taşımak için çalışmaya devam edeceğiz.

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