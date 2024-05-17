Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Turkuvaz Medya’da! Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan önemli açıklamalar

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi bugün Turkuvaz Medya Merkezi Konferans Salonu'nda Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Bakan Bolat, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ve A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in sorularını özel oturumda yanıtladı.
Bakan Bolat'ın açıklamalarından satır başları:
Son 10 ayda cari işlemler açığı 26 milyar dolar geriledi.
220 ülkeye ihracat yapıyoruz.