Basında dijital dönüşümün ilk aşaması tamamlandı: 71 ilde 353 haber sitesi resmi ilan ve reklam yayımlama hakkı kazandı

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, "1 Nisan itibarıyla gazete ve dergilere ait internet haber sitelerinin 353'ü resmi ilan ve reklam, 122'si de resmi reklam yayımlama hakkı kazandı, önümüzdeki günlerde bu sayı daha da artacaktır" dedi.

BİK'ten yapılan açıklamada, resmi ilan ve reklamların, yapılan mevzuat değişiklikleri doğrultusunda 1 Nisan Cumartesi gününden itibaren gazete ve dergilerle birlikte, "süreli yayın" kapsamına alınan internet haber sitelerinde de yayımlandığı hatırlatıldı.