Basında dijital dönüşümün ilk aşaması tamamlandı: 71 ilde 353 haber sitesi resmi ilan ve reklam yayımlama hakkı kazandı

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, "1 Nisan itibarıyla gazete ve dergilere ait internet haber sitelerinin 353'ü resmi ilan ve reklam, 122'si de resmi reklam yayımlama hakkı kazandı, önümüzdeki günlerde bu sayı daha da artacaktır" dedi.
BİK'ten yapılan açıklamada, resmi ilan ve reklamların, yapılan mevzuat değişiklikleri doğrultusunda 1 Nisan Cumartesi gününden itibaren gazete ve dergilerle birlikte, "süreli yayın" kapsamına alınan internet haber sitelerinde de yayımlandığı hatırlatıldı.
Bu kapsamda başvuruların 31 Mart'a kadar sürdüğü aktarılan açıklamada, 475 internet haber sitesinin resmi ilan ve reklam yayımlamak için başvuru yaptığı belirtildi.
Açıklamada, başvuruların değerlendirilmesi sonucunda deprem bölgesindeki iller haricinde olan 71 ilde 353 haber sitesinin resmi ilan ve reklam, 122 haber sitesinin de resmi reklam yayımlama hakkı kazandığı ifade edildi.
"YENİ BİR DÖNEM BAŞLATTIK"
Açıklamada, görüşlerine yer verilen BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, yazılı basının dijitale dönüşümünün ilk aşamasını sorunsuz olarak tamamlayarak yeni bir dönem başlattıklarını söyledi.
Tüm bu süreç boyunca sahada güçlü bir irade ortaya koyduklarını ifade eden Erkılınç, ortak aklı önceleyerek, katılımcılığı esas aldıklarını ve çok sesliliğe tüm paydaşlarla birlikte inandıklarını anlattı.
Erkılınç, 1 Nisan itibarıyla gazete ve dergilere ait internet haber sitelerinin 353'ünün resmi ilan ve reklam, 122'sinin de resmi reklam yayımlama hakkı kazandığına dikkati çekerek, ilerleyen günlerde bu sayının daha da artacağını kaydetti.