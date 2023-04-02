CHP ve terörün siyasi ayağı HDPKK'nın kurduğu kirli ilişki: İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerine terör sevicileri doldurdular!



İBB'NİN İŞE ALDIĞI PKK'LI SÖZDE İMAM MESCİDE TERÖR BULAŞTIRDI

İBB'de işe alınan PKK'lı DİAYDER üyesi 5 gassalın PKK/KCK terör örgütünün alternatif dini yapılanmasındaki ilmi ehliyeti olmayan "Mele" olarak adlandırılan gayri resmi imamlar olduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında adım adım takip edilen dernek üyesi ve İBB iştiraki şirket çalışanı gassallardan Mehmet Emin Aslan'ın Yıldıztepe'deki örgüt mescidinde Kürtçe vaaz verdiği, verdiği vaazda ise Türkiye'de kullanılan Kurmançi lehçesi dışındaki PKK'nın benimsediği kelimeleri kullanarak mescittekilere de açıklamasını yaptığı ortaya çıktı.



CHP'Lİ SEZGİN TANRIKULU İBB'DE GÖREVLİ PKK'LI GASSALI SAVUNDU: ÖLÜLERİ YIKAYAN BİRİ YA BUNDAN NE OLACAK?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada PKK/ KCK'nın amaçlarına hizmet eden DİAYDER ve İBB'de gassal olarak çalışan PKK'lıya sahip çıktı. Tanrıkulu "Gassal ölüleri yıkayan birisi. Ya bundan ne olacak Allah'ınızı severseniz" ifadelerini kullandı.