CHP ve terörün siyasi ayağı HDPKK'nın kurduğu kirli ilişki: İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerine terör sevicileri doldurdular!

Haklarında açılan kapatma davası nedeniyle hülle yoluyla seçimlere Yeşil Sol Parti çatısında girecek terörün siyasi ayağı HDP, seçim bildirgesini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Bildirgede skandal vaatler sıralandı. 7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından düşürmediği özerklik vaadi başta olmak üzere, kayyumların kaldırılması, KHK'lıların işe iadeleri, Selahattin Demritaş dahil terör suçlularının serbest bırakılması, Diyanet'in kapatılması, din derslerinin kaldırılması gibi maddeler dikkat çekti.
Seçim bildirgesinde açıkça bölücü faaliyetlerle ilgili vaatlerde bulunan HDP ile kirli bir ortaklık kurarak seçime giden CHP'nin belediyeleri de terör sevicileri işe almıştı.
Son olarak Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP-C'li teröristler tarafından şehit edilmeden önce makamında rehin alındığı anın görüntüsünü paylaşarak, 'Adalet, Adalet sarayında böyle sağlanır' notunu yazmasının ardından CHP'li İBB personeli Ezgi Yıldız tutuklanmıştı. Takvim.com.tr CHP'li İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerinin terör örgütünün siyasi ayağı HDP ile ilişkilerini ve işe aldığı personelleri tek tek deşife etti. İşte CHP'li belediyelerin terörün siyasi ayağı HDP ile kurduğu kirli ilişkinin belgeleri.
TERÖR SEMPATİZANI AYNUR DOĞAN CHP'Lİ İBB ORGANİZASYONUNDA KONSER VERDİ
Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda sahne aldı. Tepkilere rağmen İBB'nin iptal etmediği Mayıs 2022'deki konsere, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP İstanbul vekili Hüda Kaya da katıldı.