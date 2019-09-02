İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır ziyaretinde terör örgütü PKK'ya destek verdiği için görevden alınan HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ve HDP'li eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüşmesine dair skandal bir açıklama yaptı.

HDP'LİLERE SAHİP ÇIKTI

İmamoğlu, şunları söyledi: "Bütün incelemeleri yapmış, bizim vatandaşımızdır dediği, hiçbir sorunu, sıkıntısı yoktur seçime girebilir dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıyla görüştüm. Kameraların önünde görüştüm. Nerede görüştüm? Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyesinde görüştüm. Orada yine seçilmiş bir belediye başkanı vardır. Kim o? Yine Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun bir seçime girmiş, kazanmış ve o ilçeyi, Diyarbakır'ın bizim şehrimizi, ilçemizi yöneten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla görüştüm. Kim terörist? Kim terör örgütüne üye? Yani, bu ispat ister, bu aynı zamanda bir iftira içerir. Çok acı ve gerçekten şaşkın bir şekilde bu süreci izliyorum, üzülüyorum gerçekten üzülüyorum memleketim adına Türkiye Cumhuriyeti'nin 82 milyon vatanseveri adına üzülüyorum."

23 HAZİRAN'IN DİYETİNİ ÖDÜYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gittiği Diyarbakır'da partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İmamoğlu Diyarbakır'a geldiğini söyleyen Ekrem İmamoğlu; Diyarbakır, Mardin ve Van'da belediye başkanlarının görevden alınmasını eleştirdi. İmamoğlu, "Nefesimizin ne kadar daraldığını İstanbul'da hissettik. Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyum atanması 'gaflet ve delalettir.' Farklı kurallar uygulamaya kalkmak kabul edilemez. Ne yazık ki Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarına ve seçmenlerine yönelik ayrımcı tavır hepimizi üzmektedir." diye konuştu.