İBB'nin terör sevici personeli Ezgi Yıldız'la ilgili bomba detaylar! Neden işe alım biriminde görev yaptı? CHP'li Özlem Çerçioğlu ile bağlantısı...

NAMUS SÖZÜNE RAĞMEN İŞÇİ KIYIMI YAPILDI

Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse gelecek beni bulacak." sözlerine rağmen İBB'de kıyım yapıldı.

İBB'den milliyetçi ve mütedeyyin insanların belirlenip yerine Canan Kaftancıoğlu'nun referansıyla gelen şahısların işin alındığı iddiaları defalarca gündeme gelirken AK Parti İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu yapılan kıyımı rakamlarla anlamıştı.

Göksu rakamları paylaşmış ve şu ifadeleri kullanmıştı;

1 Temmuz 2019'dan 1 Temmuz 2022'ye kadar belediyeden atılan işçi sayısı 15.819.

1 Temmuz 2019'dan 1 Temmuz 2022'ye kadar belediyeye alınan işçi sayısı 50.574.

Burada şu manipulasyonu yapıyorlar; Sanki anlamayacağız. Bizim belediyemizde 85 bin kişi çalışıyor. 50 bin kişiyi nasıl alacağız diyorlar. Zaten oyunu orada kuruyorsunuz. Bir işin bir ihalenin yüzde 70'i personel giderinin altındaysa personel kiralaması yapabilirsin ve o sizin kadronuzda gözükmez.

Bizim söylediğimiz rakam resmi İstanbul Belediyesine 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle giriş yapılan personel sayısı."