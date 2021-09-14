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    • 14.09.2021 16:22
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    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a YPG'li terörist Leila Mustapha ile aynı yerden ödül

    2004 yılından bu yana Dünya Belediye Başkanı Projesi kapsamında çeşitli ödüller dağıtan Belediye Başkanları Vakfı'nın, CHP'li Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş ile beraber terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG'ye bağlı Rakka'da eş Belediye Başkanı olan Leila Mustapha'ya (Leyla Mustafa) da ödül verdiği ortaya çıktı. Yavaş'a verilen ödül sonrası sosyal medyada algı çalışması yapan CHP ve İYİ Parti'li hesaplar, aynı vakfın terör örgütü üyesi bir isme de ödül vermesiyle ilgili ise suskunluğa gömüldü.

    ABB Başkanı Yavaş’a YPG’li terörist ile aynı yerden ödül

    Belediye Başkanları Vakfı (City Mayors Foundation) Dünya Belediye Başkanı Projesi kapsamında 2004 yılından bu yana belediye başkanlarına çeşitli ödüller veriyor. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da "2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü"nü kazandığı açıkladı. Yavaş, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Size hizmet etme fırsatını bana sunduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu başarı Mansur Yavaş'a ait değil, 6 milyon Ankaralının. İnşallah sizlerin adına bu ödülü alacağım" dedi.

    YPG'Lİ BELEDİYE BAŞKANI'NA DA ÖDÜL VERDİLER
    Belediye Başkanları Vakfı tarafından düzenlenen bu ödül için Yavaş Asya kategorisinde yer alırken, PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'ye bağlı Suriye'nin Rakka Eş Belediye Başkanı Leila Mustapha'nın da aynı kategoride yer aldığı ve vakfın 2021 Dünya Belediye Başkanı Jüri Ödülü'nü Leila Mustapha'ya verdiği ortaya çıktı. Ayrıca bu ödülün sadece Yavaş'a değil, çeşitli kategorilerde toplamda dokuz belediye başkanına verildiği öğrenildi.

    GÖKÇEK TEPKİ GÖSTERDİ: "DAVUL DENGİ DENGİNE VURUR"
    AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı İbrahim Melih Gökçek, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile PKK ve YPG'ye bağlı Suriye'nin Rakka Belediye Başkanı Leila Mustapha'nın aynı kategoride bulunduğu ve ikisinin de ödüller aldığını duyurarak tepki gösterdi. Gökçek sosyal medya hesabından tepkisini dile şöyle dile getirdi:

    "Dünya Belediye Başkanı diye abartılan seçimin aslı Asya ülkeleri bazında… Ayrıca Yavaş'ın kendi kategorisinde yarıştığı kişi YPG'li Suriye Rakka Belediye Başkanı Leila Mustapha. Leila'ya da, Mansur'a da aynı ödülü vermişler. Eh davul dengi dengine… Hadi inkâr edin… Gülünecek hallerine hemen sosyal medya algısına başlamışlar. İşte ispatı. Mansur'un 'Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü' almak için yarıştığı ve birlikte ödül aldığı Rakka şehri… Dedim ya davul dengi dengine vurur…"

        Gökçek, sosyal medya hesabından terör örgütünün görsellerinin yer aldığı Rakka şehrinden fotoğraflar da paylaştı.

        FRANSA'DAN DAVET ALDI
        Fransa'nın terör örgütü PYD/YPG'yi meşrulaştırma çalışmaları kapsamında geçtiğimiz haziran ayında Fransa Parlamentosu'ndan davet alan Leila Mustapha, Paris'te bazı temaslar gerçekleştirmişti. Yapılan toplantı sonrası açıklama yapan Leila Mustapha, ziyaretin Fransa'nın resmi daveti ile gerçekleştiğini itiraf etti.

        CENAZEDEN KOVULDU
        Suriye'de terör örgütü PYD/YPG'ye muhalifliği ile bilinen Sabha aşireti lideri Beşir Faysal Huveydi'nin Rakka'da uğradığı silahlı saldırı nedeniyle öldürülmesi sonrası düzenlenen cenaze törenine katılmak istemişti. Cenazeye gelen terör örgütünün desteklediği Rakka meclisi eşbaşkanı Leila Mustapha, aşiret üyeleri tarafından taziyeden kovulmuştu.

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        ABB Başkanı Yavaş’a YPG’li terörist ile aynı yerden ödül
        Haberler Güncel Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a YPG'li terörist Leila Mustapha ile aynı yerden ödül
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