İLK REZALET DEĞİL

İBB daha önce de terör suçlarından tutuklu Selahattin Demirtaş'ın ve terör örgütü PKK'nın kurucu üyesi olan terörist Sakine Cansız'ın kitabını İBB raflarında satışa çıkarmıştı.

EŞİ DEMİRTAŞ'IN TİYATRO OYUNUNA GİTMİŞTİ

Ekrem İmaoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ise geçtiğimiz yıl Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabındaki öykülerine yer verilen okuma tiyatrosunu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile birlikte izlemişti.