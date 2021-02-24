HDP ile gizli ittifakı artık açığa çıkan CHP'nin her gün yeni bir rezaleti patlıyor.
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür A.Ş bünyesindeki istanbulkitapcisi.com'da skandal bir kitap satışa çıkarıldı.
DEMİRTAŞ'IN TERÖRİST KARDEŞİ NURETTİN'İN KİTABINI SATIŞA ÇIKARDILAR
İstanbulkitapcisi.com'da terör suçlarından tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı terörist kardeşi 'Şiar' kod adlı Nurettin Demirtaş'a ait 'Onur Borcu' isimli kitabın satıldığı ortaya çıktı.
Terörist Nurettin Demirtaş