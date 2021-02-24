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    • 24.02.2021 19:53
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    CHP'li İBB'den bir skandal daha: PKK'lı terörist ’ın kitabını satıyorlar...

    CHP'li yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz yıl PKK'lı 'ın kitabını satan İBB'ye bağlı iştiraklerden 'nın bir rezaleti daha patladı. İstanbulkitapcisi.com'da terör suçlarından tutuklu 'li 'ın PKK'lı terörist kardeşi 'a ait kitap satıldığı ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    İBB'yi terör kitaplığına çevirdi!

    HDP ile gizli ittifakı artık açığa çıkan CHP'nin her gün yeni bir rezaleti patlıyor.

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür A.Ş bünyesindeki istanbulkitapcisi.com'da skandal bir kitap satışa çıkarıldı.

    DEMİRTAŞ'IN TERÖRİST KARDEŞİ NURETTİN'İN KİTABINI SATIŞA ÇIKARDILAR
    İstanbulkitapcisi.com'da terör suçlarından tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı terörist kardeşi 'Şiar' kod adlı Nurettin Demirtaş'a ait 'Onur Borcu' isimli kitabın satıldığı ortaya çıktı.

    Terörist Nurettin Demirtaş

        İLK REZALET DEĞİL
        İBB daha önce de terör suçlarından tutuklu Selahattin Demirtaş'ın ve terör örgütü PKK'nın kurucu üyesi olan terörist Sakine Cansız'ın kitabını İBB raflarında satışa çıkarmıştı.

        EŞİ DEMİRTAŞ'IN TİYATRO OYUNUNA GİTMİŞTİ
        Ekrem İmaoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ise geçtiğimiz yıl Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabındaki öykülerine yer verilen okuma tiyatrosunu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile birlikte izlemişti.

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