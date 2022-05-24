CHP'li İBB'den tepki çeken etkinlik: Öcalan aşığı Aynur Doğan konser verecek

Belediye daha sonra bir açıklama daha yaparak, prosedürlere uyulmadığı gerekçesiyle konserin iptal edildiğini bildirmişti.

"KÜRT OLDUĞU İÇİN İPTAL EDİLDİ" ALGISI

Başta CHP ve HDP olmak üzere muhalif partiler, Doğan'ın Kürt olmasından dolayı konserin iptal edildiği algısını oluşturmaya çalıştı.