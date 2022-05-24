CHP'li İBB'den tepki çeken etkinlik: Öcalan aşığı Aynur Doğan konser verecek

Geçtiğimiz günlerde PKK sempatizanı Aynur Doğan'ın Kocaeli'nin Derince ilçesinde yapılması planlanan konseri belediye tarafından iptal edilmişti.
Konserin iptal edildiğini Twitter hesabından duyuran Derince Belediyesi "İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir" açıklamasında bulunmuştu.
Belediye daha sonra bir açıklama daha yaparak, prosedürlere uyulmadığı gerekçesiyle konserin iptal edildiğini bildirmişti.
"KÜRT OLDUĞU İÇİN İPTAL EDİLDİ" ALGISI
Başta CHP ve HDP olmak üzere muhalif partiler, Doğan'ın Kürt olmasından dolayı konserin iptal edildiği algısını oluşturmaya çalıştı.
KILIÇDAROĞLU DA SAHİP ÇIKTI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçmişte terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konser veren Doğan'a sahip çıkarak hükümeti hedef almıştı.