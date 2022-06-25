HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre gözaltında: PKK’lılarla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı!

Terörün siyasi ayağı HDP'nin Hüda Kaya'nın oğlu soyadını değiştirirken Terör Arananlar Listesinde Kırmızı Renk Kategorisinde aranan PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla kırsal alanda çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Çanakkale TEM Şube Müdürlüğü, düzenlediği operasyonla Muhammed Cihad Cemre'yi gözaltına aldı. Kaya'nın diğer oğlu Muhammet Mücahit Saatçioğlu da Mart ayında havaalanında üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanmıştı. Saatçioğlu ifadesinde CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalıştığını beyan etmişti.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne gönderilen e-postada, "HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre Kandil'e PKK'lı teröristlerin yanına gidip geliyor. Orada örgüt yöneticileri ile görüşmeler yapıyor. Kandil'de teröristlerle çektirdiği fotoğrafları emniyet güçlerimizle paylaşmak istiyorum..." şeklinde ihbarda bulundu.
SOYADINI DEĞİŞTİRMİŞ
İhbarda adı geçen Muhammed Cihad Cemre isimli 27. Dönem HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu olduğu, 2021 yılında "Saatçioğlu" olan soy ismini mahkeme kararı ile "Cemre" olarak değiştirdiği ortaya çıktı.
TERÖRİSTLERLE KOL KOLA
Gönderilen fotoğraflar incelendiğinde, Muhammed Cihad Cemre'nin İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde Kırmızı Renk Kategorisinde aranan PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla kırsal alanda çekilmiş fotoğraflarının olduğu belirlendi.