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    • 25.06.2022 11:13
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    HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre gözaltında: PKK’lılarla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı!

    Son dakika haberi! Terörün siyasi ayağı HDP'nin Hüda Kaya’nın oğlu soyadını değiştirirken Terör Arananlar Listesinde Kırmızı Renk Kategorisinde aranan PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla kırsal alanda çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Çanakkale TEM Şube Müdürlüğü, düzenlediği operasyonla Muhammed Cihad Cemre’yi gözaltına aldı. Kaya’nın diğer oğlu Muhammet Mücahit Saatçioğlu da Mart ayında havaalanında üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanmıştı. Saatçioğlu ifadesinde CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalıştığını beyan etmişti.

    takvim.com.tr
    HDP’li Kaya’nın oğlu PKK deşifresi!

    Terörün siyasi ayağı HDP'nin Hüda Kaya'nın oğlu soyadını değiştirirken Terör Arananlar Listesinde Kırmızı Renk Kategorisinde aranan PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla kırsal alanda çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Çanakkale TEM Şube Müdürlüğü, düzenlediği operasyonla Muhammed Cihad Cemre'yi gözaltına aldı. Kaya'nın diğer oğlu Muhammet Mücahit Saatçioğlu da Mart ayında havaalanında üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanmıştı. Saatçioğlu ifadesinde CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalıştığını beyan etmişti.


    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne gönderilen e-postada, "HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre Kandil'e PKK'lı teröristlerin yanına gidip geliyor. Orada örgüt yöneticileri ile görüşmeler yapıyor. Kandil'de teröristlerle çektirdiği fotoğrafları emniyet güçlerimizle paylaşmak istiyorum..." şeklinde ihbarda bulundu.

    SOYADINI DEĞİŞTİRMİŞ
    İhbarda adı geçen Muhammed Cihad Cemre isimli 27. Dönem HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu olduğu, 2021 yılında "Saatçioğlu" olan soy ismini mahkeme kararı ile "Cemre" olarak değiştirdiği ortaya çıktı.

    TERÖRİSTLERLE KOL KOLA
    Gönderilen fotoğraflar incelendiğinde, Muhammed Cihad Cemre'nin İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde Kırmızı Renk Kategorisinde aranan PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla kırsal alanda çekilmiş fotoğraflarının olduğu belirlendi.

        ÇUKUR BARİKAT OLAYLARINDA EN ÖN SAFTA
        Muhammed Cihad Cemre ilgili açık kaynaklarda yapılan araştırmalarda, PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla kırsal alanda çekilmiş başkaca fotoğraflarının olduğu, ayrıca 2015-2016 yıllarında Doğu ve Güneydoğu da gerçekleştirilen çukur/barikat operasyonları sırasında PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca kurulduğu değerlendirilen barikatlar önünde fotoğrafının olduğu ortaya çıktı.

        GÖZALTINA ALINDI
        Muhammed Cihad Cemre'nin yurt dışı giriş çıkış kayıtları kontrol edildiğinde Doğu ve Güneydoğu illerimizde bulunan sınır kapılarından çok sayıda giriş çıkış kaydının bulunduğu tespit edildi. Çanakkale TEM Şube Müdürlüğü, düzenlediği operasyonla Muhammed Cihad Cemre'yi gözaltına aldı.

        CHP'Lİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE ÇALIŞAN DİĞER OĞLU DA UYUŞTURUCU İLE YAKALANMIŞTI
        Öte yandan Kaya'nın diğer oğlu Muhammet Mücahit Saatçioğlu, Mart ayında havaalanında üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanmıştı. Muhammet Mücahit Saatçioğlu ifadesinde CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalıştığını beyan etmişti.

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        Haberler Güncel HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre gözaltında: PKK’lılarla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı!
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