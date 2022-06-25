HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre gözaltında: PKK’lılarla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı!

ÇUKUR BARİKAT OLAYLARINDA EN ÖN SAFTA

Muhammed Cihad Cemre ilgili açık kaynaklarda yapılan araştırmalarda, PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla kırsal alanda çekilmiş başkaca fotoğraflarının olduğu, ayrıca 2015-2016 yıllarında Doğu ve Güneydoğu da gerçekleştirilen çukur/barikat operasyonları sırasında PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca kurulduğu değerlendirilen barikatlar önünde fotoğrafının olduğu ortaya çıktı.