CHP'li Soyer'den terörün siyasi ayağı HDP'nin ihanet paneline izin: Elebaşına özgürlük sesleri yükseldi





Terör örgütüne yakın bazı site ve ajansların haberlerine göre panelde konuşan Ayşe Acar Başaran, "Sayın Öcalan dünyada örneği olmayan benzersiz bir rejimle tecrit altında tutuluyor" dedi. Başaran, Türkiye'de cezaevlerinin birer toplama kampına dönüştüğü yalanını da söyleyerek, "Mesele bir kişinin tecridi, bir kişinin toplumdan izole edilmesi değil. Son süreçte Güney Kürdistan'da yaşananları da bu tecritten bağımsız ele alamayız. Tecrit aslında bir savaş politikasının ismidir" ifadelerini kullandı.







Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran



"PKK'YI NEDEN KINAMADINIZ"

Türkiye'nin Gara'da 13 şehit verdiğinin ortaya çıktığı 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sosyal medyadan bir mesaj paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sadece başsağlığı ve sabır dilemiş, bırakın "PKK" demeyi "terör örgütü" ifadesini bile kullanamamıştı. Daha önce katıldığı bir TV programında da "PKK'yı neden kınamadınız?" sorusuna "Bu neye yarayacak?" şeklindeki cevap veren Soyer'in 13 şehidimizin ardından yine PKK'ya laf söyleyememesi sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Soyer'in paylaşımının altına yorum yazan vatandaşlar, "PKK'lıları belediyeye işe alacaksın sonra da ölen vatandaşlara rahmet dileyeceksin hiç inandırıcı değilsiniz", "PKK demeye diliniz varmıyor değil mi? Yazıklar olsun" şeklinde tepkiler göstermişti.