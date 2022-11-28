CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şefi Mustafa Demir, Karayılan'ın adamı çıkmıştı! İşte Kandil'deki görüntüleri

Terör örgütü PKK saflarında yer aldıktan sonra örgütün şehir yapılanması üzerinden kamu kurumlarına sızmayı hedefleyen militanlar, CHP'li belediyelerde belirmeye devam ediyor.
KANDİL'DEN İZMİR BÜYÜKŞEHİR'E
Yeni Asır gazetesinin haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Çiğli Belediyesi'nden transfer ettiği Mustafa Demir, PKK'nın mali yönetim yapılanmasında yer aldığı için tutuklanmıştı. CHP'li belediyelerdeki terör ile iltisaklı kişilerle ilgili açıklama yapan Bakan Soylu, Demir'in 2004'te Kandil'deki PKK'nın sözde kongresinden çekilen fotoğraflarını paylaştı.
TARİH: 2004...
Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve 'Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme' ile 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçlarından 27,5 yıl hapsi istenen Mustafa Demir'in, Kandil bölgesinde 15-20 Mayıs 2004 tarihindeki sözde PKK Kongra-Gel 2'nci Kongresi'nde görüldüğü tespit edildi.
Demir'in, Kandil'deki fotoğrafı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile makamında çekilen fotoğrafı yan yana konulduğunda ortaya çarpıcı bir tablo çıkıyor.