CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şefi Mustafa Demir, Karayılan'ın adamı çıkmıştı! İşte Kandil'deki görüntüleri

Öte yandan, HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya suikast talimatı aldığını itiraf eden ve müebbet hapis cezasına çarptırılan PKK'lı Sonay Bakar'ın da, Mustafa Demir ile görüntüleri olduğu ortaya çıktığı belirtiliyor. PKK'lı hainlere sahte kimlik ve pasaport da düzenlendiği belirtilen Mustafa Demir'in CHP'li belediyelerde görev alması, üstüne Kandil'de görüntülerinin ortaya çıkması, "İşte İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki CHP-HDP ortaklığının delili" yorumlarına neden oldu.