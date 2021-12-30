CHP'li İBB'nin gassalından mescitte PKK propagandası!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) örgüt bağlantılı isimlerin işe alındığıyla ilgili çıkan haberler tartışılırken İBB'de alımların bunlarla da sınırlı kalmadığı ortaya çıkmıştı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığının takibiyle geçen Temmuz ayında PKK'nın alternatif Diyanet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan örgütün sözde Diyanet İşleri Başkanı olan Ekrem Baran'ın da aralarında bulunduğu 28 kişi yakalanmış, şüphelilerden 5'inin gassal olarak İBB iştiraki İSPER'de işe alındığı ortaya çıkmıştı.
Soruşturmanın detaylarında, PKK/KCK terör örgütünün alternatif dini yapılanmayı bazı dernekler ve özellikle ilmi ehliyeti olmayan "Mele" olarak adlandırılan gayri resmi imamlar aracılığıyla yaptığı, bu projeyle sempatizan ve birçok kürt kökenli muhafazakar kitleye hedef aldığı öğrenildi.
DERNEK SAYMANI HUTBE YAZDI, GASSALAR OKUDU
Kürtçe hutbelerin DİAYDER üyesi ve derneğin saymanlık görevini de yerine getiren ve kitle içerisinde "Mele" olarak bilinen Rıza Oğur tarafından hazırlandığı, derneğe ait gayri resmi mescitlerdeki fahri imamlar okutulduğu öğrenildi. Bu imamlar arasında ise İBB'ye gassal olarak işe alınan Nur Mehmet Işık, Aydın Ayhan ve Mehmet Emin Aslan'ın olduğu yapılan teknik ve fiziki takiple belgelendi.