CHP'li İBB'nin gassalından mescitte PKK propagandası!



DERNEK SAYMANI HUTBE YAZDI, GASSALAR OKUDU

Kürtçe hutbelerin DİAYDER üyesi ve derneğin saymanlık görevini de yerine getiren ve kitle içerisinde "Mele" olarak bilinen Rıza Oğur tarafından hazırlandığı, derneğe ait gayri resmi mescitlerdeki fahri imamlar okutulduğu öğrenildi. Bu imamlar arasında ise İBB'ye gassal olarak işe alınan Nur Mehmet Işık, Aydın Ayhan ve Mehmet Emin Aslan'ın olduğu yapılan teknik ve fiziki takiple belgelendi.