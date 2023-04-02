Devlet yapınca geri döndüler! "Kim yardım yok diyorsa yalan söylüyor"

MARMARA DEPREMİNDE ÇARESİZLİĞE ŞAHİT OLDUM

Eşyalarını yerleştiren aile daha sonra konteynırın önüne kurdukları masada yemek yedi. Depremde can kayıplarının olmamasına sevindiklerini dile getiren baba Mehmet Hekimoğlu, devletin yaraları sarmak için elinden gelen tüm çabayı gösterdiğini anlattı. Mehmet Hekimoğlu, "Ben Marmara depremini de gördüm. Orada yaşanan çaresizliğe şahit oldum. Ama şimdi devletimiz felakete aynı anda müdahale ederek ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha dünyaya gösterdi. "Yardım yok" diyenler yalan söylüyor. Bir yerine iki tane elektrik sobası koymuşlar. Sıcak suyumuz var. Gıdadan tutun içme suyumuza kadar her şeyimizi düşünmüşler. Bir sıkıntı olduğu zaman görevliler hemen gelip müdahale ederek sorunu en kısa zamanda çözüyor" dedi.