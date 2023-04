Devlet yapınca geri döndüler! "Kim yardım yok diyorsa yalan söylüyor"

Osmaniye'de yaşanan depremin ardından evleri ağır hasar gören Hekimoğlu ailesi konteyner kente yerleşti. Sabah Gazetesinde yer alan habere göre, ailesiyle birlikte kaldıkları konteynerin önüne kurdukları masada yemek yiyen tır şoförü üç çocuk babası Mehmet Hekimoğlu, "Depremin ilk gününden itibaren devletimiz bizimle yakından ilgilendi. Kısa bir zamanda depremzedelere el uzatması devletimizin ne kadar büyük ve güçlü olduğunu gösterdi. Her şey fazla fazla veriliyor. Konteyneri bir yerine iki tane ısıtıcı koydular. Televizyonumuzu hemen gelip kurdular. İstemediğiniz kadar gıda kolisi verdiler. Suyumuza kadar her şeyi düşünmüşler. Kim yardım yok diyorsa yalan söylüyor" dedi.