İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ifşa! İşte isim isim İBB'deki terör kadrolaşması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen terör soruşturmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, sözde değer ailesi kapsamında İBB'de yer alan PKK'lıar ile birlikte DHKP-C ve FETÖ gibi terör örgütleriyle iltisaklı personeli ifşa etti.
BUNLAR SADECE BİR KISMI!
Bakan Soylu'nun açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:
Fikri Karabulut, 2014'te PKK-KCK kırsala katılmış.Ömer Keleş, Nuri Çiçek; İbrahim Doğan, Muharrem Kılıç. Bunlar kim dağdakiler. Bunlar sadece bir kısmı. Biz o zaman görevimizi yapmayalım, işe gitmeyelim. HDP ile anlaşılsın biz de aval aval bakalım! O zaman biz ahmak oluruz, görevimizi istismar etmiş oluruz. Mazlum Şimşek, kardeşi Selim Şimşek 2014'te PKK'ya katıldı.
İBB şirketlerinde işe alınan "sözde değer aileleri" mensupları
Sabah bunları açıklasaydı! HDP, terör örgütü teklif etti deseydi. İnsanlara iftira atmak kolay bir iştir. Bu ülke terörle mücadele ediyor. Biz şehitlerimize, gazilerimize borcumuzu ödeyemeyiz.
DHKP-C'den FETÖ'den bir çok isim konusu. Ama suçlayınca iftira atabilme kabiliyetine sahip olabiliyorsunuz. Ayıptır, yazık günahtır.
İBB şirketlerinde işe alınan KHK ile işten çıkarılmış kişiler (PKK/KCK) (DHKP/C) (FETÖ/PDY)
Hepimizin bir kamu sorumluluğu var, ama bu sorumluluğu anayasa ve kanunlar içerisinde götürüyoruz. Ama siz kibrinizin ve hırsınız mağlubu olursanız yolda giderken adeleti vicdanı, hukukun üstünlüğünü hesap etmezseniz, PKK'lıyı da DHKP-C'liyi de FETÖ'cüyü de doldurursunuz.
İBB şirketlerinde işe alınan PKK/KCK terör örgütünde kırsal kaydı bulunan kişiler