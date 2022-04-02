Göreve geldikten sonra belediyede ciddi bir HDP'li kadrolaşmaya giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Grand Plaza şirketi üzerinden maaş bağladığı KHK'lı Prof. Ayşen Uysal ile ilgili inadı sürüyor.
Yeni Asır'ın haberine göre, Tunç Soyer, Ayşen Uysal'ı geçtiğimiz günlerde yeniden Grand Palaza Yönetim Kurulu üyeliğine atadı. Alınan karara göre yılın önemli bölümünü Paris'te geçiren ve orada bir üniversitede öğretim görevlisi olan Uysal, 23 Nisan 2023'e kadar yönetim kurulu üyesi olarak Büyükşehir bütçesinden maaş almayı sürdürecek.