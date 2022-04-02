Bu arada Soyer, aynı şekilde KHK ile görevden uzaklaştırılan Prof. Dr. Melek Göregenli'yi de yine 23 Nisan 2023'e kadar Grand Plaza Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden atadı.

Soyer'in her yıl on milyonlarca liralık zararıyla gündemden düşmeyen Grand Plaza şirketi üzerinden imza attığı büyük bir skandal daha ortaya çıkmıştı.

Soyer, terör olayları ile ilgili devleti suçlayan ve adeta PKK'ya destek veren sözde barış bildirgesini imzaladıkları için KHK ile görevinden uzaklaştırılan akademisyenler arasında yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi HDP'li Prof. Dr. Ayşen Uysal'ı bu şirkette yönetim kurulu üyesi yaparak 2.5 yıl önce maaşa bağlamıştı.