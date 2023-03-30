Son dakika: Makamında şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz hakkında skandal paylaşım! Ezgi Yıldız isimli hadsiz, İBB çalışanı çıktı

Yakın çevresi ve arkadaşları tarafından örnek bir insan olarak gösterilen, hat sanatına olan ilgisiyle de bilinen 2 çocuk babası Kiraz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki görevini yürütürken, 31 Mart 2015 tarihinde çalışma odasında görevi başında şehit edildi.

BAKAN SOYLU İSİM İSİM İFŞA ETMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen terör soruşturmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Süleyman Soylu, sözde değer ailesi kapsamında İBB'de yer alan PKK'lıar ile birlikte DHKP-C ve FETÖ gibi terör örgütleriyle iltisaklı personeli ifşa etmişti.



Bakan Soylu, "İBB ve belediye şirketlerinde işe alınanlardan 709 kişinin bizatihi kendisi, 959 kişinin 1'inci ve 2'nci derecede yakınları dahil olmak üzere 1668 kişinin terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu görülmüştür. Bunlardan kendisi ve 1'inci derece yakını olan 505 kişi hakkındaki kayıtların kanunen işe girişlerine mani olabileceği değerlendirildiğinden detaylı incelemeye alınmıştır." demişti.