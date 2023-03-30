Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.03.2023 17:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.03.2023 17:30
    ABONE OL

    Son dakika: Makamında şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz hakkında skandal paylaşım! Ezgi Yıldız isimli hadsiz, İBB çalışanı çıktı

    İBB yönetimi CHP’li Ekrem İmamoğlu’na geçtikten sonra belediye PKK, FETÖ ve DHKP-C iltisaklılarıyla doldu taştı. Geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanlığı tarafından İBB’ye terör soruşturulması başlatılmış, belediye bünyesinde 1668 terör iltisaklı kişi olduğu açıklanmıştı. Yine CHP’li İBB’de çalıştığı öğrenilen bir DHKP-C sempatizanının makamında şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz hakkında skandal ifadeleri ortaya çıktı. Ezgi Yıldız isimli şahıs, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın saldırı anındaki fotoğrafını paylaşarak “Adalet, adalet sarayında sağlanır” ifadelerini kullandı. Söz konusu ismin aynı zamanda CHP PM üyesi Gökhan Günaydın’ın sekreteri olduğu ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    İBB çalışanından şehit savcı için skandal paylaşım!

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yönetime geçtiği andan itibaren belediyeyi terör iltisaklı isimlerle doldurmuş, gündeme bomba gibi düşen skandal olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

    Geçtiğimiz ayların en çok konuşulan skandalları arasında yer alan terör iltisaklı kişilere İBB kadrosunda yer verilmesi durumu, seçimlerde HDP'den aldığı oyun diyeti olarak yorumlanmıştı.

    DHKP-C SEMPATİZANI İBB'DE
    Tüm bu olaylar hafızalardaki yerini korurken yine İBB'de çalışan Ezgi Yıldız isimli bir şahsın, makamında şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz hakkında skandal paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

    DHKP-C sempatizanı Ezgi Yıldız'ın 2015 tarihinde yaptığı paylaşımda, şehit Savcı Kiraz'ın saldırı anındaki fotoğrafını paylaşarak "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır" yazdığı görüldü.

    Öte yandan söz konusu ismin aynı zamanda CHP PM üyesi Gökhan Günaydın'ın da sekreteri olduğu ortaya çıktı.

    Sosyal medyada kısa sürede gündem olan skandal, kullanıcıların büyük tepkisini çekti.

        Birçok kullanıcı Emniyet Genel Müdürlüğünü ve İçişleri Bakanlığı'nı etiketleyerek gereğinin yapılmasını istedi.

        HESABINI SİLDİ
        Kirli yüzü deşifre olan ve henüz 2 gün önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun "sana söz" videosunu paylaşan Ezgi Yıldız, tepkiler çığ gibi büyüyünce hesabını sildi.

        MEHMET SELİM KİRAZ KİMDİR?
        Mersin İmam Hatip Lisesi'nde okuyan Kiraz, aynı zamanda terzi çıraklığı yaparak aile bütçesine katkı sağlamaya çalıştı. Terzi çıraklığı ve okulu bir arada yürüten Kiraz, mezun olmasının ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı.

        Hukuk fakültesinden 1994 yılında mezun olan Kiraz, 1995 yılında hakim adayı olarak Mersin'de göreve başladı. Kiraz, sırasıyla Erzincan, Çayır, Karaman, Kazım Karabekir, Iğdır ve Osmaniye cumhuriyet savcılıkları görevini yürüttü. 2010 yılında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Kiraz, burada 4 yıl görev yaptıktan sonra 2014 yılında HSYK yaz kararnamesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına tayin edilerek, Memur Suçları Bürosu'nda görevlendirildi.

            Yakın çevresi ve arkadaşları tarafından örnek bir insan olarak gösterilen, hat sanatına olan ilgisiyle de bilinen 2 çocuk babası Kiraz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki görevini yürütürken, 31 Mart 2015 tarihinde çalışma odasında görevi başında şehit edildi.

            BAKAN SOYLU İSİM İSİM İFŞA ETMİŞTİ
            İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen terör soruşturmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Süleyman Soylu, sözde değer ailesi kapsamında İBB'de yer alan PKK'lıar ile birlikte DHKP-C ve FETÖ gibi terör örgütleriyle iltisaklı personeli ifşa etmişti.

            İBB'ye terör soruşturması! İşte isim isim İBB'deki terör kadrolaşması


            Bakan Soylu, "İBB ve belediye şirketlerinde işe alınanlardan 709 kişinin bizatihi kendisi, 959 kişinin 1'inci ve 2'nci derecede yakınları dahil olmak üzere 1668 kişinin terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu görülmüştür. Bunlardan kendisi ve 1'inci derece yakını olan 505 kişi hakkındaki kayıtların kanunen işe girişlerine mani olabileceği değerlendirildiğinden detaylı incelemeye alınmıştır." demişti.

            Soylu, "Bu 505'in de içinde tekrar yapılan incelemede, 21 kişinin hakkındaki kayıtlar işe girişlerine engel olmadığı anlaşılmış, geri kalan 484 kişinin terörle irtibat ve iltisaklı olduğu değerlendirilmiştir.

            Bu 484 kişiden 36'sının terör örgütünün sözde 'Değer Ailesi' olduğu, 6'sının daha önce PKK/KCK terör örgütlerinde kırsal kaydı olduğu ve faaliyet yürüttüğü, 21 kişinin daha önce Kanun Hükmünde Kararname ile (Bir daha kamu görevlerine alınamamaları) ile ihraç edilenlerden olduğu tespit edilmiştir" diye konuşmuştu.

            BUNLAR SADECE BİR KISMI!
            Bakan Soylu'nun açıklamalarına şu sözlerle devam etti: Fikri Karabulut, 2014'te PKK-KCK kırsala katılmış.Ömer Keleş, Nuri Çiçek; İbrahim Doğan, Muharrem Kılıç. Bunlar kim dağdakiler. Bunlar sadece bir kısmı. Biz o zaman görevimizi yapmayalım, işe gitmeyelim. HDP ile anlaşılsın biz de aval aval bakalım! O zaman biz ahmak oluruz, görevimizi istismar etmiş oluruz. Mazlum Şimşek, kardeşi Selim Şimşek 2014'te PKK'ya katıldı.

                BİZ ŞEHİTLERİMİZE, GAZİLERİMİZE BORCUMUZU ÖDEYEMEYİZ
                Sabah bunları açıklasaydı! HDP, terör örgütü teklif etti deseydi. İnsanlara iftira atmak kolay bir iştir. Bu ülke terörle mücadele ediyor. Biz şehitlerimize, gazilerimize borcumuzu ödeyemeyiz.

                DHKP-C'den FETÖ'den bir çok isim konusu. Ama suçlayınca iftira atabilme kabiliyetine sahip olabiliyorsunuz. Ayıptır, yazık günahtır.

                Hepimizin bir kamu sorumluluğu var, ama bu sorumluluğu anayasa ve kanunlar içerisinde götürüyoruz. Ama siz kibrinizin ve hırsınız mağlubu olursanız yolda giderken adeleti vicdanı, hukukun üstünlüğünü hesap etmezseniz, PKK'lıyı da DHKP-C'liyi de FETÖ'cüyü de doldurursunuz.

                Bedeli ne olursa olsun biz bunu öderiz. Bizim görevimiz Türkiye'nin terörden ağzının bir kez daha yanmamasıdır. Hangi hakereti yaparlarsa yapsınlar, hangi bilboardlarda ismimizi ifşa ederlerse etsinler bu devlet büyüktür. 9 Aralık 2021 tarihinde bu konuda Türkiye'ye gerekli bildirimi bulmasaydık, bu belediyeler terör bataklığına dönerdi. 3-5 siyasi hesapla bu ülkenin en önemli kurumları teröre peşkeş çekilmedi.

                YARGIYI TEHDİT EDİYOR

                Bir önceki mahkemede olduğu gibi alenen yargıyı tehdit etti. Yargıya tehdidi şudur, dedi ki 'Eğer bu terör soruşturmasını açarsanız, gök kubbeyi başınıza yıkarım.' Terör soruşturmasını açacak ben değilim. Biz, mülkiye müfettişlerimizin tamamladığı dosyayı yargıya gönderdik. Bundan sonraki karar yargının kararıdır. Ama daha sonra şöyle diyebilir, 'Ben bu lafı yargıya söylemedim, Süleyman Soylu'ya söyledim.' diyebilir. Çünkü dil bir pabuç. Yalan dünyayı yedi kere dolanmış. Bunu çok rahat bir şekilde yüzü kızarmadan söylüyor. Nasıl olsa bir mendil var, mendille suratını silebiliyor.

                İBB şriketlerinde işe alınan "sözde değer aileleri" mensupları"girdin mi?

                    Abdulmenaf SEVGİN
                    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde beden işçi olarak çalışan Abdulmenaf SEVGİN'in erkek kardeşi İdris SEVGİN, 1999 yılında; kız kardeşi Şükran ATEŞ, 2017 yılında PKK/ KCK terör örgütünün kırsal alanına katıldı. Günümüz itibariyle terör örgütünün kırsal alanında silahlı faaliyet yürütmektedirler.

                    Özer DOĞANER
                    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Şehir Plancısı olarak çalışan Özer DOĞANER'in kız kardeşi Evin DOĞANER, 2015 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katıldı. Günümüz itibariyle terör örgütünün kırsal alanında aktif olarak silahlı olarak faaliyet yürütmektedir.

                    Mazlum ŞİMŞEK
                    İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işçi olarak çalışan Mazlum ŞİMŞEK'in erkek kardeşi Selim ŞİMŞEK 2014 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanı…

                    Mehmet CEYLAN
                    İstanbul Şişli Belediyesi'nde El ve Makine Dikişçisi olarak çalışan Mehmet CEYLAN'ın erkek kardeşi Abdullah CEYLAN, 2008 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katıldı ve 2012 yılında güvenlik güçlerimiz tarafından ölü olarak ele geçirildi.

                    Selahattin ÇELİK
                    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Beden İşçisi olarak çalışan Selahattin ÇELİK'in kız kardeşi Naime ÇELİK, 01-03-2016 tarihinde PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katıldı yapmış ve 08.10.2016 tarihinde yakalandı.

                    Rıdvan DEMİR
                    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Temizlik Görevlisi olarak çalışan Rıdvan DEMİR'in babası Hüseyin DEMİR, 2016 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katıldı ve günümüzde terör örgütü adına Suriye'de faaliyetlerine devam etmektedir. Rıdvan DEMİR'in kardeşi Eyüp DEMİR, 2015 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katıldı, 2016 yılında Şırnak'ta güvenlik güçlerine yönelik terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı eylemlere katıldı ve günümüzde Suriye'de faaliyetlerine devam etmektedir.

                    Cebrail ÖZCAN
                    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde beden işçisi olarak çalışan Cebrail ÖZCAN'ın kız kardeşi Menekşe ÖZCAN 2008 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katıldı, 2018-2019 yıllarında kırsal alanda faaliyet yürütmekteyken etkisiz hale getirildi.

                    Müslüm ÇİFTÇİ
                    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Müslüm ÇİFTÇİ'nin erkek kardeşi Lokman ÇİFTÇİ 2008 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptı ve 2014 yılında etkisiz hale getirildi.


                    İsrafil TANER
                    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Usta Öğretici olarak çalışan İsrafil TANER'in erkek kardeşi Ahmet TANER 2015 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katıldı, günümüz itibariyle terör örgütünün kırsal alanında silahlı olarak faaliyet yürütüyor. İsrafil TANER PKK/KCK terör örgütü faaliyetleri kapsamında "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan adli işlem görmüştür.

                    Bülent ÖĞMEN
                    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Kantin Görevlisi olarak çalışan Bülent ÖĞMEN'nin erkek kardeşi Serhat ÖĞMEN 2015 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptı ve günümüz itibariyle terör örgütünün kırsal alanında silahlı olarak faaliyet yürütmektedir.

                    Hikmet BAYDAN
                    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Yol Ustası olarak çalışan Hikmet BAYDAN'ın kız kardeşi Zeynep BAYDAN 2015 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptı ve günümüz itibariyle terör örgütünün kırsal alanında silahlı olarak faaliyet yürütmektedir.

                    Maksut KELEŞ
                    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Beden İşçisi olarak çalışan Maksut KELEŞ'in erkek kardeşi Ömer KELEŞ 2015 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptı, 2017 yılında güvenlik güçlerimizce yakalandı.

                    İrfan KURTDİŞ
                    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Beden İşçisi olarak çalışan İrfan KURTDİŞ'in erkek kardeşi Halil KURTDİŞ 2015 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptı ve aynı yıl etkisiz hale getirildi. İrfan KURTDİŞ'in oğlu Hacı KURTDİŞ 2015 yılında terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptı ve 2019 yılında etkisiz hale getirildi.

                    Ahmet AKİPA
                    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Beden İşçisi olarak çalışmaktadır. PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alanda silahlı faaliyet göstermekte iken etkisiz hale getirildiği şeklinde bilgiler bulunan Zekeriya AKİPA isimli teröristin babası olduğu şeklinde bilgiler elde edildi.

                    Hatice EREN
                    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde beden işçisi olarak çalışan Hatice EREN'in abisi İlyas EREN 2015 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katıldı ve günümüz itibariyle terör örgütünün kırsal alanında silahlı olarak faaliyet yürütmektedir.

                    Aslıhan TEMEL
                    İstanbul Büyükşehir Belediyesinde büro işçisi olarak görev yapan Aslıhan TEMEL'in kız kardeşi Neslihan TEMEL 2009 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptı ve günümüz itibariyle terör örgütünün kırsal alanında silahlı olarak faaliyet yürütmektedir.

                    Mahmut Hakan KOÇAK
                    2020 yılı Şubat – Temmuz tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi BİMTAŞ Boğaziçi Peyzaj bünyesinde çalıştı.

                    15.01.2016 tarihinde, PKK/KCK terör örgütü mensuplarına karşı güvenlik güçlerince icra edilen operasyonları ve operasyon bölgelerinde konuşlanan sokağa çıkma yasaklarını protesto etmek amacıyla "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı metni imzaladığı gerekçesiyle, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca "TCK Madde 301 (Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılamak) PKK/KCK Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak, Suç ve Suçluyu Övmek" suçlarından açılan soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.

                    08.03.2017 tarihinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle "Yaşam Hakkımız, Özgürlüğümüz, Bedenimiz, Emeğimiz İçin Hayır – 8 Mart'ta Sokaktayız" adı altında Kocaeli'de düzenlenen izinsiz gösteri/yürüyüşe yapılan müdahalede gözaltına alındı.

                    PKK/KCK Terör Örgütüne müzahir oluşumlar ile sol tandanslı oluşumlar/yapılar örgütlenen düzenlenen eylem etkinliklere katıldı.

                    Ahmet ÇIRTLIK
                    Boğaziçi Konut Hizmet Yönetim İşletme ve Tic. A.Ş'de temizlik görevlisi olarak çalıştı.

                    İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Hüdeydan ECE'nin 2000 yılında terör örgütünün kırsal alanına katıldı.

                    26.01.2001 tarihinde Batman İl Jandarma Komutanlığının Gerçüş ilçesi Düzmeşe köyü kırsal alanında yapmış olduğu arazi arama-tarama sırasında bulunan sığınaklarda kimlik bilgileri ele geçirilmiştir.

                    Veysi ALTINTAŞ
                    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bimtaş Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nde Şehir Planlamacısı olarak çalıştı. PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında faaliyet göstermekteyken 26.03.2021 tarihinde yakalanan Güşlen PİRDUDAK ALTINTAŞ isimli örgüt mensubunun eşi.

                    31.10.2012 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü'nde teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın ceza infaz koşullarını, PKK/KCK terör örgütüne yönelik son zamanlarda yapılan operasyonları protesto etmek ve cezaevlerinde yapılan açlık grevlerine destek olmak üzere yapılan eyleme katıldı. PKK/KCK terör örgütünün bütün unsurlarını kontrol ederek aralarında koordinasyon sağlayan ve örgüt adına yapılan tüm legal ve illegal eylemleri organize eden KCK/TY (Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Yürütmesi) ve bağlı oluşumlar içerisinde faaliyet gösteren şahıslara yönelik 10.01.2018 tarihinde yapılan operasyonda gözaltına alındığı ve çıkarıldığı alt mahkemece 18.08.2018 tarihinde adli kontrol verilerek serbest bırakıldı.

                    2021 yılında Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçundan adli işlem gördü. PKK/KCK terör örgütünün CK/TM içerisinde yer alan ideolojik Alan Merkezi/Birim-Aydınlatma Komitesine bağlı faaliyet gösteren siyaset akademi yapılanmasında müzahir ile sol tandanslı oluşumlar organizesinde düzenlenen eylem/faaliyetlere katıldı.

                        Murat KOÇ
                        2021 yılı Mart-2022 yılı Haziran aylarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş'de çalıştı.

                        DHKP/C terör örgütü içerisindeki faaliyetleri nedeniyle 27 Mayıs 2003'te tutuklanarak cezaevine gönderildi. 20 Temmuz 2003'te tahliye oldu.

                        Fatma Gül ERYILDIZ ŞENVARDAR
                        2021 yılı Mart-2022 yılı Temmuz aylarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş'de çalıştı.

                        DHKP/C terör örgütü memur yapılanması DMH/KEC (Devrimci Memur Hareketi/Kamu Emekçileri Cephesi) içerisindeki faaliyetleri nedeniyle 01 Eylül 2006'da 672 Sayılı KHK ile memurluktan ihraç edildi.


                        Sadık BAYRAM
                        İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş'de 02/2020-10/2021 tarihleri arasında görev yaptı.

                        689 sayılı KHK kapsamında kamu görevinden çıkarıldığı (Unvan: Astsubay – Kurum: Jandarma Genel Komutanlığı) FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklandığı devam eden süreçte tahliye olduğu tespit edildi.

                        İrfan EMRE KOVANKAYA
                        Belediyesi BİMTAŞ Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şriketi'nde 02/202 tarihinden itibaren görev yaptı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisiyken 686 sayılı KHK kapsamında kamu görevinden çıkarıldı.

                        FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "örgüte ait bir yurtta sorumlu olarak faaliyet gösterdiği" tespit edilmiştir.

                        AHMET ÇIRTLIK
                        İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş'de 09/2020-03/2022 tarihleri arasında görev yaptı.

                        Kara Kuvvetleri Komutanlığında üsteğmen olarak görev yaparken 7145 sayılı kanunun 26. maddesi ile 375 sayılı KHK'nın geçici 35. Maddesine göre kamu görevinden çıkarıldı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "Örgüt evinde kaldığı, sohbetlerine dahil olduğu" şeklinde adının geçtiği tespit edildi.

                        FEYYAZ METEHAN
                        İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş'de 02/2020-10/2021 tarihleri arasında görev yaptı.

                        Polis memuru olarak görev yaparken 701 sayılı KHK kapsamında kamu görevinden çıkarıldı. FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında ifadesi "örgüte ait evlerde kaldığı" tespit edildi.

                        Cengiz DÖNEGEL
                        İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş'de 11/2021-03/2022 tarihinden itibaren görev yaptığı,

                        Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda üsteğmen olarak görev yaparken 7145 sayılı kanunun 26. maddesi ile 375 sayılı KHK'nın geçici 35. Maddesine göre rütbesi geri alındı. FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında adli işlem gördü.

                        FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında "örgüt evlerine gelen şahıs" şeklinde adının geçtiği tespit edildi.

                        Serbun YURTSEVER
                        İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de Ev Cihazları Teknikeri
                        2014 yılının başında Irak'ta faaliyet göstermek üzere PKK/ KCK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptı. 22.017.2014 tarihinde Peşmerge güçlerine teslim oldu. Örgütün gençlik yapılanması içerisinde birçok legal/illegal eyleme katılıdğı tespit edildi.

                        İfşa olunca 17 Ağustos 2022'de illegal yollardan Yunanistan'a kaçtı.

                        Ömer KELEŞ
                        İBB Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanati ve Ticaret A.Ş'de çamaşırhane elemanı

                        2016 yılı ağustos ayı içerisinde Bingöl'de kırsal faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan operasyonlarda ele geçen dökümanlarda Botan Erciş adlı Ömer Keleş isimli teöristin-sözde-kimlik kartı bulundu.

                        2017 yılında "Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya üye olma", 2016 yılında, "6136 SKM ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun Kapsamında İşlenen Suçlar", 2018 yılında "Hakaret", 2022 yılında PKK/KCK terör örgütü faaliyetleri kapsamında "Terör Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye Olma" suçlarından işlem gördü.

                        4 Mayıs 2017 tarihinde " PKK/KCK silahlı Terör örgütüne Üye Olma" suçundan cezaevine girdi ve 18 Ekim 2018 tarihinde tahliye oldu.

                        İbrahim DOĞAN
                        İBB Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanati ve Ticaret A.Ş'de beden işçisi olarak çalıştı.

                        2008 Haziran ayında İstanbul'dan PKK/KCC terör örgütünün kırsal alanına katıldı, 2009 yılında Hakurk terör örgütünün taburunda tim komutanı olarak faaliyet yürüttü.

                        Kuzey Irak Hakurk Bölgesi'nde faaliyet yürüttü. 13 Ağustos 2022 tarihinde Van-İran sınırında bulunuan sınır karakoluna teslim oldu. (1) örgüt mensubunun teşhisinde, "Mardinli, 2008 katılımlı, 2009 yılında Hakurk Xinere Şehit Bawer taburunda tim komutanı olarak faaliyet yürüttüğünü bildiğim örgüt mensubudur" şeklinde bilgiler verdi.

                        Fikri KARABULUT
                        İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Fikri Karabulut, 2 Ocak 2014 tarihinde PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılarak, BAWER kod adını kullanmaya başladı.

                        19 Haziran 2014 tarihinde Hakkari'den teslim olduktan sonra İstanbul'da PKK/KCK örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde yer alarak eylem ve etkinliklere katıldı.

                        Nuri ÇİÇEK
                        İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş'de Mezar Kazma İşçisi

                        İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Nuri ÇİÇEK'in İstanbul'da PKK/KCK terör örgütü adına gerçekleştirilen eylem/etkinliklerde yer aldığından 11.03.2003 tarihinden yakalanarak gözaltına alınmış ve 15.03.2003 tarihinde sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. 01.08.2003 tarihinde PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılıp 21.09.2005 tarihinde teslim olmuş, 22.09.2005 tarihinde sevk edildiği adli mercilerce tutuklanıp, 26.01.2006 tarihinde tahliye oldu.

                        Muharrem KILIÇ
                        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında İtfaiye Eri

                        İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Muharrem KILIÇ, 2004 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılım yapma arayışında iken gözaltına alınmış, akabinde ailesine teslim edilmiştir.

                        Dökümanlarda yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan kadrolarına 2014 yılında katılım yaptığı şeklinde adı geçtiğinden dolayı 03.11.2017 tarihinde Diyarbakır'da gözaltına alınmış, adli mercilerce adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

                            Şafak DURAN
                            İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde Sosyal Çalışmacı

                            2016 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına DİREN AMARA kod adıyla katılım yaptı. 15.01.2021 tarihinde gözaltına alındı, işlemleri akabinde serbest bırakıldı.

                            İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaktayken 27.04.2022 tarihinde PKK/KCK terör örgütü faaliyetleri kapsamında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. PKK/KCK terör örgütü adına yapılan eylem/etkinliklerde yer alarak örgütün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

                            İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DOSYAYI HAZIRLADI
                            İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan rapor kapsamında CHP'li belediyelerde terör örgütü iltisaklı personelin varlığı ayyuka çıktı. İBB'deki tehlikeli kadrolaşmanın ardından harekete geçildi.

                            CHP'li İBB'ye terör soruşturması!

                            SÖZ ARTIK YARGIDA!
                            Bakanlıkça hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle (İBB) ilgili tevdi raporu savcılığa teslim edildi.

                            Alınan bilgiye göre, bakanlığın Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik tevdi raporu hazırlandı.

                            Mersin Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir, Adana Seyhan, İstanbul Ataşehir belediyelerinde yapılan idari soruşturmaların tamamlandığını, tevdi raporlarının savcılıklara gönderildiğini, İzmir, Ayvalık ve diğer belediyelerde yürütülen soruşturmaların ise devam ettiğini bildiren Soylu, şunları kaydetti:

                            "Devlet asla terör örgütlerinin belediyelere sızmasına müsamaha göstermeyecektir. Yapılan tüm işlemler, kanunların verdiği sorumluluklar çerçevesinde Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Bundan sonraki süreçte söz artık yargıdadır."

                            Özellikle İBB'den HDP'ye seçimde verdiği desteğin diyeti olarak gerçekleştirilen kadrolaşma atılan adımların geldiği tehlikeli noktayı açıkça gösteriyor.

                            Ekrem İmamoğlu'nun PKK'lı çalışanları

                            İBB PKK'LI TERÖRİSTLER İŞ SAHİBİ YAPMIŞ!
                            AK Parti İBB Grup Sözcüsü Avukat Murat Türkyılmaz yaşanan skandalı Twitter hesabından isim isim paylaşarak ifşa etti. İBB'nin personel olarak kadrosuna kattığı teröristlerin kimlikleri ortaya çıktı.

                            Mükerrem Keskin (Xebat Serhat kod adlı)

                            İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmetler Müdürlüğü'nde Sosyal Hizmet Uzmanı

                            PKK/KCK terör örgütü faaliyetleri kapsamında "Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veye Üye Olma" suçundan adli işlem gördü.

                            PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında silahlı olarak faaliyet yürütmekteyken 2015 yılında teslim oldu.

                            İbrahim Doğan
                            İBB Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanati ve Ticaret A.Ş'de işçi

                            2008 Haziran ayında İstanbul'dan PKK/KCC terör örgütünün kırsal alanına katıldı, 2009 yılında Hakurk terör örgütünün taburunda tim komutanı olarak faaliyet yürüttü.

                            Kuzey Irak Hakurk Bölgesi'nde faaliyet yürüttü. 13 Ağustos 2022 tarihinde Van-İran sınırında bulunuan sınır karakoluna teslim oldu.

                                Ömer Keleş
                                İBB Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanati ve Ticaret A.Ş'de çamaşırhane elemanı

                                2016 yılı ağustos ayı içerisinde Bingöl'de kırsal faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan operasyonlarda ele geçen dökümanlarda Botan Erciş adlı Ömer Keleş isimli teöristin-sözde-kimlik kartı bulundu.

                                2017 yılında "Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya üye olma", 2016 yılında, "6136 SKM ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun Kapsamında İşlenen Suçlar", 2018 yılında "Hakaret", 2022 yılında PKK/KCK terör örgütü faaliyetleri kapsamında "Terör Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye Olma" suçlarından işlem gördü.

                                4 Mayıs 2017 tarihinde " PKK/KCK silahlı Terör örgütüne ÜYe Olma" suçundan cezaevine girdi ve 18 Ekim 2018 tarihinde tahliye oldu.

                                Fikri Karabulut (Bawer kod adlı)
                                İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Fikri Karabulut, 2 Ocak 2014 tarihinde PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılarak, BAWER kod adını kullanmaya başladı.

                                19 Haziran 2014 tarihinde Hakkari'den teslim olduktan sonra İstanbul'da PKK/KCK örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde yer alarak eylem ve tkinliklere katıldı.


                                SerbunYurtsever:
                                Örgütün gençlik yapılanması içerisinde birçok eyleme katıldı. 2014 yılında Irak'ta faaliyet yürütmek üzere terör örgütünün kırsal yapılanmasına katıldı.

                                İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de ev cihazları teknikeri olarak çalıştı.

                                İfşa olunca 17 Ağustos 2022'de illegal yollardan Yunanistan'a kaçtı.

                                    Nurettin Dalmış:
                                    Kızı Songül Dalmış, 2021 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal yapılanmasına katıldı ve hâlâ dağda. Hakkında PKK saflarındayken çatışmada öldürülen teröristlerin cenazelerine katıldığı yönünde güvenlik kayıtları var.

                                    İBB'ye bağlı İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de beden işçisi olarak işe alındı.

                                    Mehmet Bayka:
                                    MLKP terör örgütünün şehir yapılanmasında faaliyet yürüttü. İstanbul'da yaşa dışı birçok eylemde boy gösterip gözaltına alındı.

                                    MLKP terör örgütüne yönelik 2015'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp denetimli serbestlikle bırakıldı.

                                    Örgüt propagandası yapmaktan da kaydı olan Bayka, 2021 yılı Mart ayında İBB'ye bağlı Boğaziçi Konut Hizmet Yönetim İşletme ve Tic. A.Ş.'de çalıştı.

                                    İLÇE BELEDİYELERİNDE DE DURUM FARKSIZ DEĞİL
                                    Terör örgütü üyelerinin istihdamı sadece İBB'de İstanbul'da bulunan CHP yönetiminin elindeki ilçe belediyelerinde de gerçekleşiyor.

                                    Kartal Belediyesi:

                                    Sakine Topaloğlu Mordeniz
                                    İstanbul Kartal Belediyesi'nde Kartursaş Kartal Ulaşım T.A.Ş.'de Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı

                                    1995 yılında PKK/KCK terör örgütüne gerçekleştirilen operasyonlarda, 1993-1995 yılları arasında örgütün Tunceli Hozat kırsalında faaliyet yürüttüğü ve Artvin Sarp Kara Hudut Kapısında sahte pasaportla yurt dışında kaçmaya çalışırken Ekim 1995'te yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı.

                                    Yunanistan'da bulunan örgüt kamplarında, çeşitli silahlı ve bombalı saldırı eylemlerinde bulunmak üzere askeri ve siyasi eğitim gördü. DTP organizesinde yapılan birçok eylem ve etkinliğe aktif katılım.

                                        Ataşehir Belediyesi:

                                        Sedat Yılmaz
                                        Ataşehir Belediyesi Personel Limited Şirketi Çalışanı

                                        İstanbul Ataşehir Belediyesi 2018 yılı giriş kayıtlı olarak çalışan Sedat Yılmaz, 2015 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katıldı.

                                        Terör örgütü adına faaliyet yürütürken, 2017 Mayıs ayında kırsal alandan ayrılarak yurt içine döndü.

                                        Küçükçekmece Belediyesi:

                                        Erkan Aygül
                                        İstanbul Küçükçekmece Belediyesi çalışanı

                                        PKK/KCK terör örgütü içerisinde eylem ve etkinliklere katıldı ve örgüt adına Kuzey Irak'ta faaliyet yürüttü.

                                        PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak başlatılan operasyonda 30.07.1997 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı.

                                        Bakırköy Belediyesi:

                                        İskender Sapan
                                        İstanbul Bakırköy Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü'nde Kültür Merkezi görevlisi

                                        1999 yılı içerisinde PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katıldı. 2010 yılı Şubat ayında Şırnak'ta güvenlik güçlereine teslim oldu.

                                        PKK/KCK terör örgütü faaliyetleri kapsamında "Devlet Aleyhine İşlenen Suçlar" suçundan adli işlem gördü.

                                            Sözde "Değer Aileleri" tanımıyla PKK terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet yürütürken etkisiz hale getirilmiş örgüt mensuplarının 1. derecede aile yakınları, CHP'li belediyelerde işe alındı.

                                            Büyükşehir, il ve ilçelerde çok sayıda terör örgütü mensubunu aile üyesi işe alındı.

                                            "İŞE ALIMLAR NASIL GERÇEKLEŞİYOR?"
                                            "HDPKK'nın referansıyla hile ve hülle yapılarak işe alımların nasıl gerçekleştiği 11 madde ile tek tek açıklanmıştır."                                             ifadesini kullanan Soylu, belediye, bağlı kuruluş ve şirketlerine personel alınırken mevzuatın emrettiği hukuki sürecin işletilmediğini, prosedüre uyulmadığını kaydetti.

                                            Soylu, bu kapsamda hazırlanan 11 maddeyi ise şöyle sıraladı:

                                                "1- İşe alınacak personel hakkında, işe alınma tarihleri itibarıyla yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre, 'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması' yaptırılması mecburiyken işe alınan personel hakkında bu işlem yaptırılmadan ya da işe alınmalarından sonra yaptırılmak suretiyle terör örgütleriyle irtibatı ve iltisakı bulunan kişilerin işe alındığı (Seyhan, İstanbul),

                                                2- İşe alınacak personelin adli sicil belgeleri e-devlet üzerinden alınırken 'Kamu/Özel' seçeneğinden 'Özel' seçeneğinin seçilmesi nedeniyle, bu kişilerin büyük çoğunluğuyla ilgili sadece adli kaydın bulunduğu, arşiv kaydının ise bulunmadığı, bunun bir hülle yöntemi olarak kullanıldığı (İstanbul),

                                                3- Belediye, bağlı kuruluş ve şirketlerine ilk defa işe alınan personel için mevzuata göre 'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması' sonucunda, ilgilinin durumunu görüşmek üzere bir 'değerlendirme komisyonu' oluşturulması gerekirken bu komisyonun oluşturulmadığı veya oluşturulan komisyonun geç çalışmaya başladığı, dolayısıyla terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olan kişilerin durumları değerlendirilmeden işe alındığı (İstanbul),

                                                4- İşe alınacak bazı kişiler hakkında 'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması' yaptırıldığı ve gelen kayıtlar 'değerlendirme komisyonu' tarafından değerlendirilerek işe alınmaları sakıncalı görüldüğü halde, idare tarafından olumlu değerlendirilerek işe alındıkları (İstanbul),

                                                5- Terör örgütleri ile irtibatlı veya iltisaklı kişilerin ağırlıklı olarak belediye şirketleri üzerinden işe alındığı, ancak belediyenin memurlar eliyle yürütülmesi gereken birimlerinde çalıştırıldıkları (Mersin, Seyhan, Ayvalık, Ataşehir, İstanbul),

                                                6- 'Terör örgütleriyle bağlantılı veya anayasal düzene kaşı işlenen suçlardan' mahkumiyet kararı bulunanların işe alındığı (İstanbul, Seyhan),

                                                7- PKK terör örgütü tarafından sözde 'Değer Ailesi' olarak adlandırılan ailelere mensup, örgütle irtibatlı ve iltisaklı bazı kişilerin işe alındığı (Mersin, Seyhan, İstanbul),

                                                8- PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alanda silahlı olarak faaliyet göstermiş olan kişilerin belediye şirketlerinde işe alındığı (İstanbul),

                                                9- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta iken KHK ile kamu görevinden ihraç edilen kişilerin, ilgili KHK'larda 'ihraç edilen kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak kamu görevinde çalıştırılamayacakları' belirtilmesine rağmen, belediye şirketleri üzerinden tekrar işe alındıkları, bunu bir hülle yöntemi olarak kullandıkları (İstanbul),

                                                10- Silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, silahla yağmalamak, silahla yaralamak, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, tefecilik, cinsel taciz, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek, ticaretini yapmak ve kullanmak gibi suçlardan suç kaydı bulunanların işe alındığı (Ataşehir),

                                                11- Şirketler üzerinden işe alınanlardan, terör örgütleriyle irtibat ve iltisaklı olan kişilerin gizlilik içeren birimlerinde, cinsel taciz suçundan kaydı olan kişilerin ise kadın ve çocukların yoğun olarak bulunduğu alanlarda hizmet sunan sosyal hizmetler, kadın ve aile müdürlüğü, zabıta müdürlüğü gibi hassas birimlerde çalıştırıldığı (Ataşehir)

                                                11) Şirketler üzerinden işe alınanlardan, terör örgütleriyle irtibat ve iltisaklı olan kişilerin gizlilik içeren birimlerinde, cinsel taciz suçundan kaydı olan kişilerin ise kadın ve çocukların yoğun olarak bulunduğu alanlarda hizmet sunan Sosyal Hizmetler, Kadın ve Aile Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü gibi hassas birimlerde çalıştırıldığı (Ataşehir)."

                                                CHP'Lİ BELEDİYELER TERÖR YUVASINA DÖNDÜ
                                                İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada CHP'li Mersin Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi, İstanbul Ataşehir Belediyesi'ni işaret ederek terör ile iltisaklı çalışanlara dikkat çekmişti.

                                                Detaylı bir basın toplantısı düzenleyen Bakan Soylu, 2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü, bunlardan 79'unun tamamlandığını açıkladı.


                                                Soylu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilk defa işe aldığı 15 bin 125 kişi hakkında hiçbir güvenlik soruşturması talep etmemiş, değerlendirme komisyonu oluşturmamıştır." dedi.



                                                    İBB'DE 1668 KİŞİ TERÖRLE İLTİSAKLI
                                                    İçişleri Bakanı, İBB'de işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğunu belirtti.



                                                    Şu ifadeleri kullandı;

                                                    "FETÖ/PDY 875, PKK/KCK 432, DHKP/C 143, THKP/C 66, TKP/ML 64, MLKP 33, DEAŞ 3, El Kaide 1 ve diğer örgütler 51'dir. 1668 kişiden, incelemeye konu olanlar arasındaki 6'sının, PKK/KCK terör örgütü adına kırsalda silahlı faaliyet göstermiş olduğu belirlendi."



                                                    CHP'Lİ İBB ADETA TUTUŞTU!
                                                    Bu gelişme üzerine CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken bir adım geldi. Bakan Soylu'nun işaret ettiği veriler sonrası CHP'li İBB yönetimi, iştirakler daire başkanlığından tüm iştirak şirketlerinde çalışan personellerden adli sicil kayıtları istendi.


                                                    PKK KAMPI GİBİ!
                                                    CHP'li İBB'ye yönelik yapılan incelemede kurumda 'Sosyal Hizmet Uzmanı' olarak çalışan Şafak Duran isimli kadının PKK kampında çekilen görüntüleri ortaya çıkmıştı.

                                                    Söz konusu çağış İBB'ye ait binada gözaltına alınmıştı.

                                                        Terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu belirtilen DİAYDER'e yönelik soruşturma sonunda açılan aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 23 sanığın yargılanmıştı.

                                                        MAAŞLARINI PKK'YA YOLLADILAR
                                                        İBB'ye sokulan dernek üyelerinin maaşlarının bir kısmını dernek üzerinden örgüte aktardığı belirlendi.

                                                        İBB'nin dağıttığı yardım kartlarından 300 tanesinin PKK'lı teröristlerin ailelerine dağıtılmak üzere DİAYDER'e gönderildiği tespit edildi.

                                                        Şüphelilerden M. İ. ifadesinde, ''İBB'ye gassal olarak alınmamda DİAYDER yöneticileri referans oldu. Benimle birlikte o dönem 6 kişi daha işe alındı.'' dedi.



                                                        İBB'de mesaideyken gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

                                                        Dernek üyelerinin de arasında bulunduğu 28 şüpheliye dava açıldı.

                                                        İMAMOĞLU'NDAN DİAYDER'E ZİYARET
                                                        CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da Ankara'da önce Anıtkabir'i ziyaret ettiği, ardından DİAYDER'in yöneticileriyle buluştuğu ortaya çıkmıştı.
                                                            • Paylaş
                                                            • Tweet
                                                            • Paylaş
                                                            • Sitene Ekle
                                                            •  
                                                            İBB çalışanından şehit savcı için skandal paylaşım!
                                                            Haberler Güncel Son dakika: Makamında şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz hakkında skandal paylaşım! Ezgi Yıldız isimli hadsiz, İBB çalışanı çıktı
                                                                loading
                                                                SON DAKİKA