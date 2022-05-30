AY TUTULMASI NE ZAMAN? 2022 Bugün ay tutulması mı var, saat kaçta? 500 yılda bir olan ay tutulması ne zaman olacak, Türkiye'den görülecek mi?

AY TUTULMASI NE ZAMAN?

2022 yılının ilk Ay Tutulması 16 Mayıs meydana geldi. Kanlı Ay Tutulması Amerika, Antarktika, Avrupa, Afrika, Doğu Pasifik, Yeni Zelanda, Doğu Avrupa ve Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde tamamen ya da kısmen göründü.

Ülkemizden ise kısmi olarak, başlangıç ve parçalı tutulma evresi izlenebildi.

Şimdilerde ise son 580 yılın en uzun parçalı Ay tutulması hakkında bir çok soru gündeme geldi.