Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 30.05.2022 18:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.05.2022 18:58
    ABONE OL

    AY TUTULMASI NE ZAMAN? 2022 Bugün ay tutulması mı var, saat kaçta? 500 yılda bir olan ay tutulması ne zaman olacak, Türkiye'den görülecek mi?

    Ay tutulması milyonlarca kişi tarafından her yıl ilgi ile karşılanıyor. Öyle ki vatandaşlar ay tutulmasından önce internet arama motorlarında bu doğa olayının ne zaman, saat kaçta gerçekleşeceğini araştırıyor. Son olarak 500 yılda bir olan ay tutulmasının tarihi ve saati merak ediliyor. Peki AY TUTULMASI NE ZAMAN? 2022 Bugün ay tutulması mı var, saat kaçta? 500 yılda bir olan ay tutulması ne zaman olacak, Türkiye'den görülecek mi?

    AY TUTULMASI NE ZAMAN?

    AY TUTULMASI NE ZAMAN? 2022 Bugün ay tutulması mı var, saat kaçta? 500 yılda bir olan ay tutulması ne zaman olacak, Türkiye'den görülecek mi? soruları gündemde yer alıyor.

    AY TUTULMASI NE ZAMAN?

    2022 yılının ilk Ay Tutulması 16 Mayıs meydana geldi. Kanlı Ay Tutulması Amerika, Antarktika, Avrupa, Afrika, Doğu Pasifik, Yeni Zelanda, Doğu Avrupa ve Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde tamamen ya da kısmen göründü.

    Ülkemizden ise kısmi olarak, başlangıç ve parçalı tutulma evresi izlenebildi.

    Şimdilerde ise son 580 yılın en uzun parçalı Ay tutulması hakkında bir çok soru gündeme geldi.

    SON 500 YILDA BİR OLAN AY TUTULMASI NE ZAMAN OLACAK?

    Geçtiğimiz yıl meydana gelen Ay Tutulması 580 yıl sonra meydana gelen en uzun tutulma olarak kayıtlara geçti.

    Tutulma sırasında gezegenimizin tek uydusu olan Ay'ın yüzde 97'si Dünya'nın gölgesinde kaldı. Merakla beklenen tutulma tam 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürdü.

        TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLDİ Mİ?

        Tam Ay tutulması en net şekilde Kuzey Amerika'dan izlendi. Ancak tutulma Türkiye'den görülmedi.

        Tarihi tutulma Yeni Zelanda, Japonya'da da gözlemlenebildi. Tutulma Batı Avrupa ve Doğu Avustralya'da da görsel bir şölene neden oldu.

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İngiliz basınından flaş iddia!
        Haberler Haberler AY TUTULMASI NE ZAMAN? 2022 Bugün ay tutulması mı var, saat kaçta? 500 yılda bir olan ay tutulması ne zaman olacak, Türkiye'den görülecek mi?
            SON DAKİKA