AY TUTULMASI NE ZAMAN? 2022 Bugün ay tutulması mı var, saat kaçta? 500 yılda bir olan ay tutulması ne zaman olacak, Türkiye'den görülecek mi? soruları gündemde yer alıyor.
AY TUTULMASI NE ZAMAN?
2022 yılının ilk Ay Tutulması 16 Mayıs meydana geldi. Kanlı Ay Tutulması Amerika, Antarktika, Avrupa, Afrika, Doğu Pasifik, Yeni Zelanda, Doğu Avrupa ve Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde tamamen ya da kısmen göründü.
Ülkemizden ise kısmi olarak, başlangıç ve parçalı tutulma evresi izlenebildi.
Şimdilerde ise son 580 yılın en uzun parçalı Ay tutulması hakkında bir çok soru gündeme geldi.
SON 500 YILDA BİR OLAN AY TUTULMASI NE ZAMAN OLACAK?
Geçtiğimiz yıl meydana gelen Ay Tutulması 580 yıl sonra meydana gelen en uzun tutulma olarak kayıtlara geçti.
Tutulma sırasında gezegenimizin tek uydusu olan Ay'ın yüzde 97'si Dünya'nın gölgesinde kaldı. Merakla beklenen tutulma tam 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürdü.