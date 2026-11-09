

Öte yandan Sarıgül'le ilgili kara para soruşturması devam ederken koruması Emir Sarıgül ve koruma Ömer Beşir Demir'in itirafları soruşturmanın seyrini değiştirdi.



Emir Sarıgül "Babam, parti kuruluşunda Özgür Özel'e üç defada 600 bin dolar verdi" deyip, Özel'e atkı kutusu içerisinde ödeme yapıldığını itiraf etti.



Mustafa Sarıgül'le ters ilişki görüntüleri ortaya çıkan koruma Beşir Ömer Demir "Cinsel saldırıya uğradım" diyerek iki kez ifade verdi.



Demir, ilk ifadesinde "Mustafa Sarıgül'ün tarafıma çok sayıda cinsel amaçlı müdahalesi oldu. Tüm bu cinsel saldırı müdahaleleri konusunda korktuğumdan ve bakmakla yükümlü olduğum ailem olduğundan şikâyetçi olamadım" dedi. Sarıgül'ün kendisine susması için 150 bin dolar verdiğini söyledi. Ankara'daki bir berberin Sarıgül'le ilişkisi olduğunu öne sürdü.