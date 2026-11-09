Sarıgül'e "dokunacak" gelişme! Dosyası Ankara Başsavcılığı'na gönderildi: Emir Sarıgül ve korumanın itirafları belirleyici oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Sarıgül hakkında "suç örgütü kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından soruşturma yürütülmesi amacıyla hazırlanan tahkikat dosyasını Ankara'ya gönderdi. Soruşturmanın seyrini Emir Sarıgül ve koruma Beşir Ömer Demir'in itirafları değiştirdi. Sarıgül, "Babam atkı kutusunda Özgür Özel'e para verdi" dedi. Demir ise "Cinsel saldırıya uğradım" deyip eşcinsel fuhuş, şantaj ve swinger ağını itiraf etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 28. dönem Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında yürütülmesi öngörülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.
Başsavcılık, Sarıgül hakkında "suç örgütü kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından soruşturma yürütülmesi amacıyla hazırlanan tahkikat dosyasının, yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiğini bildirdi.
Öte yandan Sarıgül'le ilgili kara para soruşturması devam ederken koruması Emir Sarıgül ve koruma Ömer Beşir Demir'in itirafları soruşturmanın seyrini değiştirdi.
Emir Sarıgül "Babam, parti kuruluşunda Özgür Özel'e üç defada 600 bin dolar verdi" deyip, Özel'e atkı kutusu içerisinde ödeme yapıldığını itiraf etti.
Mustafa Sarıgül'le ters ilişki görüntüleri ortaya çıkan koruma Beşir Ömer Demir "Cinsel saldırıya uğradım" diyerek iki kez ifade verdi.
Demir, ilk ifadesinde "Mustafa Sarıgül'ün tarafıma çok sayıda cinsel amaçlı müdahalesi oldu. Tüm bu cinsel saldırı müdahaleleri konusunda korktuğumdan ve bakmakla yükümlü olduğum ailem olduğundan şikâyetçi olamadım" dedi. Sarıgül'ün kendisine susması için 150 bin dolar verdiğini söyledi. Ankara'daki bir berberin Sarıgül'le ilişkisi olduğunu öne sürdü.
Aynı isim ikinci ifadesinde Sarıgül'ün yatak odasına girenleri tek tek anlattı ve Ömer Sarıgül'ün Bodrum'daki otelinde dönen fuhuşları itiraf etti.
"Sarıgül çok kez eşi ile ilişki yaşamam için teklifte bulundu" diyen Beşir Ömer Demir, Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil'le Almanya'da "swinger" partilerine katıldığı ve Kotil'in kuzeniyle cinsel ilişki yaşadığını iddia etti.