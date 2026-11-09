UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Apple'ın yönetiminden Külliye'ye ziyaret! Başkan Erdoğan, Tim Cook'u kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Apple Yönetim Kurulu Üyesi Tim Cook'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Apple'ın yönetiminden Külliye'ye ziyaret! Başkan Erdoğan, Tim Cook'u kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Apple Yönetim Kurulu Üyesi Tim Cook'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

KÜLLİYE'DE APPLE TEMASI

Başkan Erdoğan'ın Tim Cook'u kabulü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz ayrıntı paylaşılmadı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Apple'ın yönetiminden Külliye'ye ziyaret! Başkan Erdoğan, Tim Cook'u kabul etti-2 Apple'ın yönetiminden Külliye'ye ziyaret! Başkan Erdoğan, Tim Cook'u kabul etti-3 Apple'ın yönetiminden Külliye'ye ziyaret! Başkan Erdoğan, Tim Cook'u kabul etti-4
İmamoğlu ve Gün’ün yargılandığı casusluk davasında MİT raporu
SONRAKİ HABER

MİT Gün'ü raporladı
Simla Öğütcü
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler