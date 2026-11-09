Apple'ın yönetiminden Külliye'ye ziyaret! Başkan Erdoğan, Tim Cook'u kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Apple Yönetim Kurulu Üyesi Tim Cook'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Apple Yönetim Kurulu Üyesi Tim Cook'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
KÜLLİYE'DE APPLE TEMASI
Başkan Erdoğan'ın Tim Cook'u kabulü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz ayrıntı paylaşılmadı.
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel