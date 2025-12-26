PODCAST CANLI YAYIN

Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı

Sadettin Saran, pazartesi ve perşembe olmak üzere haftada iki gün imza atma şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saçında kokain tespit edildi. Önceki akşam saatlerinde gözaltına alındı. Dün sabah saatlerinde ise sağlık kontrolünden geçirilen Saran, saat 10.30 sıralarında adliyeye sevk edildi. Yaklaşık 2 saat ifade verdi. Hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol kararı bulunan Saran için yeni talep edilen adli kontrol ise belirli sürelerde imza atma şeklinde oldu. Hakimlik, Saran'ın pazartesi ve perşembe olmak üzere haftada iki gün imza atma şeklinde adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

