3 ilde sahte içki operasyonu: 45 bin litre ele geçirildi
Yılbaşı öncesi sahte içki üretimine yönelik İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda, 3 ilde 45 bin 347 litre sahte alkol ele geçirilirken, 5 şüpheli tutuklandı.
Yılbaşı döneminde içki tüketiminin artmasıyla birlikte, piyasaya sürülen sahte içkilerin sayısı da artıyor. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretiminin engellenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul, Tekirdağ ve Antalya'da operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 45 bin 347 litre sahte alkol ele geçirildi. 5 kişi, tutuklandı.