3 ilde sahte içki operasyonu: 45 bin litre ele geçirildi

Yılbaşı döneminde içki tüketiminin artmasıyla birlikte, piyasaya sürülen sahte içkilerin sayısı da artıyor. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretiminin engellenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul, Tekirdağ ve Antalya'da operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 45 bin 347 litre sahte alkol ele geçirildi. 5 kişi, tutuklandı.