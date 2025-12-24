Libya heyetinin aileleri naaşları almak üzere Ankara'ya geldi!

PODCAST CANLI YAYIN

Düşen uçakta bulunan Libya askeri heyetinin naaşlarını almak üzere Libyalı askeri yetkililer ve aileleri Ankara’ya geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler aileleri ziyaret etti. Taziye ziyaretinde, hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Türkiye'ye gelen askeri heyeti taşıyan ve Libya'ya dönmek üzere Ankara Esenboğa Havalimanından havalandıktan kısa bir süre sonra düşen uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Haddad ve beraberindeki heyet hayatını kaybetmişti. Düşen uçakta bulunan Libya askeri heyetinin naaşlarını almak üzere Libyalı askeri yetkililer ve aileleri Ankara'ya geldi.

BAKAN GÜLER TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da Libya'dan gelen görevlilere ve ailelerine bulundukları otelde taziye ziyaretinde bulundu.

DUALAR EDİLDİ

Bakan Güler ve Orgeneral Bayraktaroğlu, yaşanan elim kazadan dolayı üzüntülerini dile getirerek hem ailelerine hem de dost ve kardeş Libya halkına başsağlığı temennisinde bulundu.

Taziye ziyaretinde, hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

