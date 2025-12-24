Türkiye'ye gelen askeri heyeti taşıyan ve Libya'ya dönmek üzere Ankara Esenboğa Havalimanından havalandıktan kısa bir süre sonra düşen uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Haddad ve beraberindeki heyet hayatını kaybetmişti. Düşen uçakta bulunan Libya askeri heyetinin naaşlarını almak üzere Libyalı askeri yetkililer ve aileleri Ankara'ya geldi. Libya heyetinin aileleri naaşları almak üzere Ankara'ya geldi!

Uçak kazasında hayatını kaybeden Libya heyetinin aileleri, naaşları almak üzere Ankara'ya geldi. (İHA) BAKAN GÜLER TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da Libya'dan gelen görevlilere ve ailelerine bulundukları otelde taziye ziyaretinde bulundu.