Sadettin Saran internette dolaşan görüntülerle ilgili açıklama yaptı

Sadettin Saran yaptığı açıklamasında, paylaşılan video ve içeriklerde yer alan kişinin kendisi olmadığına ilişkin durumun geçmişte açık biçimde ortaya konulduğu belirtilerek, buna rağmen bu materyallerin yeniden servis edilmesinin kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir algı çalışması olduğu ifade etti.