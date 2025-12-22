PODCAST CANLI YAYIN

Sadettin Saran internette dolaşan görüntülerle ilgili açıklama yaptı

İş insanı ve Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, WhatsApp ve bazı sosyal medya platformları üzerinden yeniden dolaşıma sokulan görüntü ve paylaşımlarla ilgili kamuoyuna yazılı açıklama yaptı. Saran, söz konusu içeriklerin kendisiyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını ve daha önce defalarca tekzip edildiğini bildirdi.

Sadettin Saran yaptığı açıklamasında, paylaşılan video ve içeriklerde yer alan kişinin kendisi olmadığına ilişkin durumun geçmişte açık biçimde ortaya konulduğu belirtilerek, buna rağmen bu materyallerin yeniden servis edilmesinin kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir algı çalışması olduğu ifade etti.

Sadettin Saran'dan açıklama geldi, Ekran görüntüsüSadettin Saran'dan açıklama geldi, Ekran görüntüsü

Sadettin Saran, söz konusu içeriklerin yayılmasının açık bir itibar zedeleme girişimi niteliği taşıdığını belirterek, avukatlarının bu tür içerikleri yayan ve yayılmasına aracılık eden kişi ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını kaydetti.

