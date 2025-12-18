Tahliye vaadiyle dolandırıcılık! Soruşturma başlatıldı: 19 yıla kadar hapis talebi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianame, 'Tefecilik' suçundan tutuklanan Cebrail Baysılan ile Bahattin Baysılan'ın yakını olan S. B. 'ye ulaşan A. D.'nin Bakırköy Adliyesi'nde tanıdıkları olduğunu söyleyerek dosyayı çözeceğini ve tahliyeyi sağlayacağını öne sürdü. A. D.' nin bu vaadi karşılığında S. B. 'den 20 bin dolar aldığı kaydedildi.

MAĞDURLARIN GÜVENİNİ BÖYLE KAZANMIŞLAR

Öte yandan iddianamede yer alan tespitlerde, o dönem İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli olan polis memuru H. K.' nin soruşturma dosyasına ait gizli bilgi ve belgeleri A. D. 'ye ilettiği, bu belgelerin mağdur üzerinde güven oluşturmak amacıyla kullanıldığı belirtildi. Mesajlaşmalar ve dijital materyallerin delil olarak dosyaya girdiği ifade edildi. Şüpheliler Atalay Demirbaş ve Hakan Kabaca'nın, kamu görevlileriyle ilişkisinin bulunduğundan 'Bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' ile 'Soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından cezalandırılmaları talep edildi. Şüpheli A.D. hakkında "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçundan 1 yıldan 3 yıla, 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan 2 yıldan 4 yıla 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.