Uyuşturucu soruşturması: Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak sağlık kontrolüne götürüldü!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltında bulunan Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak, sağlık kontrolü için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndan çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltında bulunan Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak, sağlık kontrolüne götürülmek üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı binasından çıkış yaptı.

