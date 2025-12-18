Haberler Magazin Videoları Uyuşturucu soruşturması: Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak sağlık kontrolüne götürüldü!

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 15:30

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltında bulunan Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak, sağlık kontrolü için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndan çıkarıldı.

