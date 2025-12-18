AK Parti ve MHP'den "Şehzadeler" kararı: Meclis olağanüstü toplanıyor

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın hayatını kaybetmesinin ardından belediye meclisi yarın olağanüstü toplanacak. Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 1 Aralık'ta rutin tedavisi için Manisa Şehir Hastanesi'ne gitti. Kan değerindeki değişiklik nedeniyle Durbay, kontrol ve gözetim amacıyla yoğun bakıma alındı.

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI DURBAY HAYATINI KAYBETTİ

Takip eden günlerde durumu ağırlaşan Durbay'da, çoklu organ yetmezliği ortaya çıktı. Son olarak entübe edilerek solunum cihazına bağlanan Durbay, 13 Aralık'ta hayatını kaybetti. Gülşah Durbay hayatını kaybetti MECLİS ÜYELERİ ARASINDAN YENİ BAŞKAN SEÇİLECEK

Durbay'ın hayatını kaybetmesinin ardından Manisa Valiliği tarafından belediyeye gönderilen yazı ile Şehzadeler Belediye Meclisi'nin yeni başkanı belirlemek üzere olağanüstü toplanması kararlaştırıldı.