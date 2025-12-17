PODCAST CANLI YAYIN

Mavi Göl felaketi! Ekosistem 185 milyon ton kaçak dökümle doğayı katletti

Ekrem İmamoğlu, Arnavutköy sınırlarında yer alan Mavi Göl’ü hafriyat kamyonlarına açtı... 80 milyar liralık vurgun, gölü kuruttu

Mavi Göl felaketi! Ekosistem 185 milyon ton kaçak dökümle doğayı katletti

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' iddianamesine göre, Cebeci bölgesine 185 milyon ton kaçak hafriyat döküldü ve bu nedenle 80 milyar liralık kamu zararı meydana geldi. Yapılan döküm işlemleriyle Mavi Göl'ün su dengesi bozulurken, suyun yerini çamur tabakası aldı. Göl tabanının balçığa döndüğü alanda, balıkların oksijensiz kalarak can çekiştiği anlar, bölgede çalışan işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Görüntülerde, balıkların çamur içinde çırpındığı ve su arayışı içerisinde olduğu görüldü. Yaklaşık 300 dönümlük su yüzeyine sahip Mavi Göl'de 6 ay öncesine kadar çok sayıda balığın ve canlı türünün yaşadığına dikkat çekilirken, Ekrem İmamoğlu'na büyük tepki vardı.

