CHP’de mezarlık skandalı! Kamer Genç’in mezarı başında rakı içtiler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, eski Tunceli vekili Kamer Genç'in mezarı başında bardak tokuşturup rakı içti. Ardından da içkiyi mezara döktü. 2020'de çekilen ancak yeni ortaya çıkan bu görüntüler tepki topladı.

Ağbaba, kabir başında yaşanan bu rezaletin "vasiyet" olduğunu iddia etti. Merhumun yakınları ise Genç'in itikadına bağlı olduğunu ve böyle bir istekte asla bulunmadığını söyledi. Ailenin avukatı Ergün Özer hukuki işlem başlatacaklarını belirtti.