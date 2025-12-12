PODCAST CANLI YAYIN

Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişiyi hedef aldığı dava ertelendi! Ne kadar ceza isteniyor?

Yolsuzklu ve casusluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu’nun bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme, dava dosyasının esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için Cumhuriyet Savcısına gönderilmesine hükmederek, duruşmayı 30 Mart 2026 tarihine erteledi.

KAÇ YIL İSTENİYOR
Bilirkişi hedef gösteren İmamoğlu için 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor.

