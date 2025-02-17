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Başsavcıyı tehdit etti bilirkişiyi hedef gösterdi! İmamoğlu hakkında iddianame tamam: Hapis ve siyasi yasak talebi

Son günlerde yargıya parmak sallayarak adaylık kovalayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmada iddianame tamamlandı. Bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın'ı hedef gösteren İmamoğlu için 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi. Geride bıraktığımız günlerde de İmamoğlu için başsavcı Akın Gürlek ve ailesini tehdit etmesi nedeniyle "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

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Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 09:04 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 09:31
Başsavcıyı tehdit etti bilirkişiyi hedef gösterdi! İmamoğlu hakkında iddianame tamam: Hapis ve siyasi yasak talebi

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    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son günlerde sistematik olarak yargıya parmak sallayıp kamu görevlilerini hedef gösterdi.

    Önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i ailesi ve evlatlarıyla tehdit etti ardından bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın'ın ismini verip hedef gösterdi.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)


    BAŞSAVCIYI TEHDİT ETTİ... 7 YIL 4 AY HAPİS VE SİYASİ YASAK TALEBİ

    İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle 'Tehdit' ve 'Terörle Mücadelede Görev Alan Kişileri Hedef Gösterme' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

    İddianamede ayrıca İmamoğlu için siyasi yasak anlamına gelen Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan maddenin uygulanması talep edildi.

    İmamoğlu bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın'ı hedef gösterdi (Takvim.com.tr)İmamoğlu bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın'ı hedef gösterdi (Takvim.com.tr)


    BİLİRKİŞİYİ HEDEF GÖSTERDİ... 4 YILA KADAR HAPİS VE SİYASİ YASAK TALEBİ

    Öte yandan İmamoğlu'nun Bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın'ı hedef gösteren sözleri için başlatılan soruşturmada da iddianame tamamlandı.

    İmamoğlu için "Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi.

    İmamoğlu başsavcı Gürlek'i ʺEvlatlarını kimse evden almasınʺ diyerek tehdit etmişti (Takvim.com.tr)İmamoğlu başsavcı Gürlek'i ʺEvlatlarını kimse evden almasınʺ diyerek tehdit etmişti (Takvim.com.tr)

    "EVLATLARINI KİMSE EVDEN ALMASIN..."

    20 Ocak'ta CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin konuşan İmamoğlu, "Benim gencecik kardeşim, arkadaşım Cem Aydın'ı ifade için çağırıyorsun sözüm ona... 7-8 tane polisle evine yine baskın yapıyorsun... Neymiş bizim gözümüzü korkutmakmış amacın senin milletin gözünü korkutmak. Biz var ya senin evlatlarının bile bu muamelelerden kurtarmak için sana hiçbir faydamız olmaz senin zihnin çürümüş de seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız bunu unutma! Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına biri dayanmasın, senin evlatlarını sabahın köründe kimse evden almasın..." ifadeleriyle Akın Gürlek ve ailesini hedef almıştı.

    Tehditler savurmuştu! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi | Siyasi yasak...Tehditler savurmuştu! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi | Siyasi yasak...

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