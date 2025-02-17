Başsavcıyı tehdit etti bilirkişiyi hedef gösterdi! İmamoğlu hakkında iddianame tamam: Hapis ve siyasi yasak talebi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son günlerde sistematik olarak yargıya parmak sallayıp kamu görevlilerini hedef gösterdi.
Önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i ailesi ve evlatlarıyla tehdit etti ardından bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın'ın ismini verip hedef gösterdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
BAŞSAVCIYI TEHDİT ETTİ... 7 YIL 4 AY HAPİS VE SİYASİ YASAK TALEBİ
İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle 'Tehdit' ve 'Terörle Mücadelede Görev Alan Kişileri Hedef Gösterme' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
İddianamede ayrıca İmamoğlu için siyasi yasak anlamına gelen Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan maddenin uygulanması talep edildi.
İmamoğlu bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın'ı hedef gösterdi (Takvim.com.tr)
BİLİRKİŞİYİ HEDEF GÖSTERDİ... 4 YILA KADAR HAPİS VE SİYASİ YASAK TALEBİ
Öte yandan İmamoğlu'nun Bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın'ı hedef gösteren sözleri için başlatılan soruşturmada da iddianame tamamlandı.
İmamoğlu için "Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi.