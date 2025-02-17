Başsavcıyı tehdit etti bilirkişiyi hedef gösterdi! İmamoğlu hakkında iddianame tamam: Hapis ve siyasi yasak talebi

İmamoğlu başsavcı Gürlek'i ʺEvlatlarını kimse evden almasınʺ diyerek tehdit etmişti (Takvim.com.tr)



"EVLATLARINI KİMSE EVDEN ALMASIN..."



20 Ocak'ta CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin konuşan İmamoğlu, "Benim gencecik kardeşim, arkadaşım Cem Aydın'ı ifade için çağırıyorsun sözüm ona... 7-8 tane polisle evine yine baskın yapıyorsun... Neymiş bizim gözümüzü korkutmakmış amacın senin milletin gözünü korkutmak. Biz var ya senin evlatlarının bile bu muamelelerden kurtarmak için sana hiçbir faydamız olmaz senin zihnin çürümüş de seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız bunu unutma! Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına biri dayanmasın, senin evlatlarını sabahın köründe kimse evden almasın..." ifadeleriyle Akın Gürlek ve ailesini hedef almıştı.

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