İmralı Heyeti Bahçeli'yi ziyaret edecek

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 16:15 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2025 16:16

Son dakika haberi... DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis’te ziyaret edecek. Görüşmelerde ana gündem Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun geldiği rapor safhası olacak. MHP 120 sayfalık raporunu komisyona sundu. Buna göre; Önce YPG-PYD ve diğer örgüt bileşenleri silah bırakıp fesholacak sonra da infaz düzenlemeleri yapılacak.

DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.



Görüşme saat 14.00'te, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak.



İmralı Heyeti DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile de bir araya gelecek.



TERÖRSÜZ TÜRKİYE RAPORU GELİYOR



Terörsüz Türkiye sürecinde rapor aşamasına geçiliyor...



MHP, TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi için hazırlanan tarihi rapor sürecine 120 sayfalık kapsamlı çalışmasını sundu.



ÖNCE YPG-PYD DAĞILSIN SONRA RAPOR YAZILSIN



MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız YPG/PYD dahil örgütlerin tamamen dağıtılmasının ardından infaz düzenlemelerinin yapılabileceğini belirterek, ceza indiriminin af anlamına gelmediğini ve infaz ile siyasi partiler kanunu başta olmak üzere birçok yasanın sil baştan yenilenmesi gerektiğini söyledi.





Yıldız şu ifadeleri kullandı:



"Raporumuz 120 sayfadan oluşuyor. Daha çok siyasi değerlendirmeler var, sonunda hukuken yapılacaklar var. Hukuken yapılacaklar şarta bağlı. Örgütün tamamen dağıtılması, silahların teslim edilmesi ve bu hususun da güvenlik güçleri tarafından tespit ve ilan edilmesine bağlı. Türk Ceza Kanunu'nun 221. maddesi belli, suça karışmamış olanların gelip teslim olmaları halinde ceza görmeyecekleri ancak herhangi bir cezaya muhatap olmama manasında değil bu. Tamamen beraat şeklinde anlaşılmaması gerekir, denetimli serbestlik süresinde tahliye olacaklardır."