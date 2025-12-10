PODCAST CANLI YAYIN

İzmir'de kriz büyüyor çözüm yok! Grevde üçüncü gün! Belediye işçilerinin sabrı taştı: "Artık yeter!"

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki şirketlerde 33 bin işçinin sosyal haklarını kesmesi ve yüzlerce çalışanı ücretsiz izne çıkarıp işbaşı yaptırmaması tepkileri büyüttü. Hakları 4 aydır ödenmeyen işçiler, “350 kişi ekmeğinden edildi” diyerek Konak’ta üç gündür eylemlerini sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi belediye şirketlerinde çalışan 33 bin işçinin kasım ayı maaşlarında kesintiye gidilmiş ve işçilere her ay maaşlarıyla beraber ödenen yemek yardımı, sorumluluk zammı, iş riski ve koku primi gibi kalemler Kasım ayı maaşına yansıtılmamıştı.

İşçiler haklarının ödenmemesi üzerine İZBB'nin iştirak şirketlerinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu şube yönetimleri acil toplantı yaparak eylem kararı almıştı.

İşçilerin hak arama mücadelesinde yaptıkları grev sürüyor. İZELMAN, İZENERJİ ve İZFAŞ'ta temmuz ayında ücretsiz izne çıkarılan işçiler, işbaşı yaptırılmadıkları gerekçesiyle başlattıkları eylemlerini bugün de sürdürdü.

İŞÇİLER KONAK ATATÜRK MEYDANI YAKINLARINDA TOPLANDI

Genel-İş Sendikası üyesi işçiler ve sendika temsilcileri, Konak Atatürk Meydanı yakınlarında toplandı.

"ŞİRKETE İADELER VE İŞTEN ÇIKARMALAR SON BULSUN"

"Şirkete iadeler ve işten çıkarmalar son bulsun, artık yeter" yazılı pankart açan ve çeşitli sloganlar atan işçiler, Fevzipaşa Bulvarı'ndan Kültürpark 9 Eylül Kapısı'na yürüdü.

Yürüyüş sırasında bulvardaki trafik kontrollü şekilde sağlandı.

Burada grup adına açıklama yapan Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, eylemlerini üç gündür sürdürdüklerini söyledi.

"350 KİŞİ İŞİNDEN, EKMEĞİNDEN EDİLDİ"

Sorunu masada çözmek istediklerini ifade eden Gül, "Arkamda gördüğünüz 350 arkadaşım işinden, ekmeğinden edilmiş durumda. Geçimlerini sağlayamıyorlar." dedi.

SOSYAL HAKLAR 4 AYDIR ÖDENMİYOR

Gül, İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışanların 4 aydır ödenmeyen sosyal hakları için de yakın tarihli bir ödeme takvimi belirlenmesini istediklerini, aksi halde mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

