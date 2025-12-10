İzmir'de kriz büyüyor çözüm yok! Grevde üçüncü gün! Belediye işçilerinin sabrı taştı: "Artık yeter!"

İzmir Büyükşehir Belediyesi belediye şirketlerinde çalışan 33 bin işçinin kasım ayı maaşlarında kesintiye gidilmiş ve işçilere her ay maaşlarıyla beraber ödenen yemek yardımı, sorumluluk zammı, iş riski ve koku primi gibi kalemler Kasım ayı maaşına yansıtılmamıştı.

İşçiler haklarının ödenmemesi üzerine İZBB'nin iştirak şirketlerinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu şube yönetimleri acil toplantı yaparak eylem kararı almıştı.

İşçilerin hak arama mücadelesinde yaptıkları grev sürüyor. İZELMAN, İZENERJİ ve İZFAŞ'ta temmuz ayında ücretsiz izne çıkarılan işçiler, işbaşı yaptırılmadıkları gerekçesiyle başlattıkları eylemlerini bugün de sürdürdü.